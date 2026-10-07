सर्दियों के दौरान बालकनी में गार्डनिंग करना है पसंद? अपनाएं ये 5 सरल उपाय

पौधों को पानी देने का तरीका ऐसा होना चाहिए, जिससे वे न सूखें और न ही खराब हों।

सबसे अच्छा यह होगा कि आप स्प्रे बोतल का उपयोग करें या हल्का छिड़काव करें ताकि मिट्टी गीली हो, लेकिन पानी जमा न हो।

इसके अलावा आप सप्ताह में एक बार गार्डनिंग खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और अच्छी तरह से बढ़ेंगे। इससे आपकी बालकनी एक सुंदर गार्डन में बदल जाएगी।