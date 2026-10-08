पाचन को स्वस्थ रखने में सहायक है लेमनग्रास, जानिए कैसे

लेमनग्रास का सेवन सुबह खाली पेट करने से पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ सकता है। सुबह-सुबह लेमनग्रास की चाय या पानी पीने से पेट साफ रहता है और गैस की समस्या से भी राहत मिलती है।

इसके अलावा यह शरीर को तरोताजा रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। लेमनग्रास में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं।

इस प्रकार सुबह का नाश्ता करने से पहले लेमनग्रास का सेवन करना फायदेमंद है।