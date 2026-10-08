पाचन को स्वस्थ रखने में सहायक है लेमनग्रास, जानिए कैसे
क्या है खबर?
लेमनग्रास एक पौधा है, जो अपने ताजगी भरे स्वाद और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह चाय, सूप और कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लेमनग्रास का पाचन पर भी अच्छा असर पड़ता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे लेमनग्रास का सेवन पाचन को स्वस्थ रख सकता है।
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लेमनग्रास का सेवन कब करना चाहिए?
लेमनग्रास का सेवन सुबह खाली पेट करने से पाचन क्रिया पर अच्छा असर पड़ सकता है। सुबह-सुबह लेमनग्रास की चाय या पानी पीने से पेट साफ रहता है और गैस की समस्या से भी राहत मिलती है।
इसके अलावा यह शरीर को तरोताजा रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है। लेमनग्रास में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकते हैं।
इस प्रकार सुबह का नाश्ता करने से पहले लेमनग्रास का सेवन करना फायदेमंद है।
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लेमनग्रास में मौजूद पोषक तत्व
लेमनग्रास विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये सभी तत्व पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करते हैं।
इसके अलावा लेमनग्रास में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होते हैं।
यह न केवल पाचन क्रिया को सुधारता है बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। लेमनग्रास का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।
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वजन नियंत्रित करने में सहायक
लेमनग्रास वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे कैलोरी जल्दी जलती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।
इसके अलावा लेमनग्रास का सेवन करने से भूख कम लगती है, जिससे ज्यादा खाने से बचा जा सकता है। यह शरीर को तरोताजा रखता है और ऊर्जा प्रदान करता है।
इस प्रकार लेमनग्रास का सेवन करने से वजन नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
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पेट की समस्याओं का उपचार
पेट की समस्याओं जैसे गैस, कब्ज आदि का उपचार करने में भी लेमनग्रास कारगर साबित होता है। इसमें मौजूद गुण पेट की अंदरूनी सतह को मजबूत बनाते हैं और गैस की समस्या से राहत दिलाते हैं।
कब्ज होने पर लेमनग्रास की चाय पीने से आराम मिलता है क्योंकि यह पाचन क्रिया को सुधारती है और मल त्यागने की प्रक्रिया को आसान बनाती है।
इस प्रकार लेमनग्रास का सेवन करने से पेट की समस्याओं से निजात मिल सकती है।
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रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार
लेमनग्रास रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मददगार होता है। इसमें मौजूद विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियां जल्दी नहीं होतीं।
नियमित रूप से लेमनग्रास का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और ऊर्जा मिलती रहती है।
इस प्रकार लेमनग्रास न केवल पाचन क्रिया को सुधारता है बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।