सेब का सिरका इस्तेमाल करने से जुड़ी टिप्स

सेब का सिरका आजमाने से पहले जान लें ये 5 बातें, होगा फायदा

लेखन अंजली 05:24 pm Oct 13, 202605:24 pm

क्या है खबर?

सेब का सिरका कई सेहत से जुड़े लाभों के लिए जाना जाता है। हालांकि, इसे सीधे खाना या पीना सही नहीं माना जाता है। इसमें खट्टापन अधिक होता है, जो मुंह और पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप सेब का सिरका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फायदे भी उठा सकते हैं।