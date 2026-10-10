वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करने से जुड़ी बातें

वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जान लें ये 5 बातें

लेखन अंजली 09:01 am Oct 10, 202609:01 am

क्या है खबर?

वजन उठाने वाली एक्सरसाइज को अक्सर लोग जिम में शरीर बनाने और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इसका अभ्यास बिना किसी योजना के कर दें। दरअसल, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए आज हम आपको वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।