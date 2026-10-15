चार धाम यात्रा की योजना बनाने से जुड़ी टिप्स

चार धाम यात्रा की योजना बनाने से पहले जान लें ये 5 बातें, यात्रा बनेगी सुखद

लेखन अंजली 09:02 am Oct 15, 202609:02 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड में स्थित चार धाम यात्रा में चार प्रमुख तीर्थ स्थलों का समावेश होता है। इसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। यह यात्रा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। चार धाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से अहम है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का भी बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती है। आइए जानें कि चार धाम यात्रा की योजना बनाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।