ऑयल पुलिंग आजमाने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा
क्या है खबर?
ऑयल पुलिंग एक पुरानी आयुर्वेदिक प्रक्रिया है, जिसमें मुंह में तेल को कुछ मिनट तक घुमाया जाता है। यह प्रक्रिया दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए जानी जाती है। हालांकि, इसके बारे में कुछ भ्रम और गलतफहमियां भी हैं। आइए आज हम आपको ऑयल पुलिंग से जुड़ी 5 जरूरी बातें बताते हैं ताकि आप इसे सही तरीके से अपना सकें और इसके फायदे पा सकें।
#1
ऑयल पुलिंग का सही तरीका अपनाएं
ऑयल पुलिंग का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है। इसमें सुबह खाली पेट 15-20 मिनट तक तेल को मुंह में घुमाना होता है।
इसे जल्दी-जल्दी खत्म करने की बजाय धीरे-धीरे करें ताकि आपके दांतों और मसूड़ों को पूरा फायदा हो सके।
इसके बाद तेल को थूक दें और मुंह को अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। इसके बाद ब्रश करना भी जरूरी है ताकि कोई भी बचे हुए तेल का असर न रहे।
#2
सही तेल का चयन करें
ऑयल पुलिंग के लिए सही तेल का चयन करना बहुत अहम है। तिल या नारियल का तेल सबसे अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं और इनमें कीटाणुओं को खत्म करने के गुण होते हैं।
हालांकि, किसी भी अन्य प्रकार के तेल का उपयोग न करें, जैसे कि सरसों या सूरजमुखी का तेल, क्योंकि ये प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं होते और मुंह में असुविधा पैदा कर सकते हैं।
सही तेल चुनने से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा।
#3
नियमित रूप से न करें उपयोग
ऑयल पुलिंग को रोजाना करना जरूरी नहीं है। हफ्ते में 2-3 बार इसका उपयोग करना ही काफी होता है। बार-बार करने से आपके मुंह में तेल की अधिकता हो सकती है, जिससे मुंह में असहजता या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अलावा लगातार उपयोग से आपके मुंह की प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकती है। इसलिए इसे संतुलित मात्रा में ही करें ताकि आपको इसके सभी फायदे मिल सकें।
#4
अन्य स्वास्थ्य लाभों पर ध्यान दें
ऑयल पुलिंग को सिर्फ मुंह की सफाई तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इसके साथ-साथ संतुलित आहार लेना, नियमित रूप से पानी पीना और समय-समय पर दांतों की जांच करवाना भी जरूरी है।
केवल ऑयल पुलिंग पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। इससे आपके पूरे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा और आप अधिक सेहतमंद महसूस करेंगे।
इसके अलावा यह आपके शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा।
#5
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां बरतें
बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए ऑयल पुलिंग करना सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि इनके लिए किसी भी नई प्रक्रिया को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।
बच्चों के छोटे मुंह होते हैं, जिससे उन्हें तेल निगलने का खतरा हो सकता है।
गर्भवती महिलाओं को भी इसके असर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए इन समूहों को इसे अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।