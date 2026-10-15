ऑयल पुलिंग आजमाने से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, होगा फायदा

ऑयल पुलिंग के लिए सही तेल का चयन करना बहुत अहम है। तिल या नारियल का तेल सबसे अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं और इनमें कीटाणुओं को खत्म करने के गुण होते हैं।

हालांकि, किसी भी अन्य प्रकार के तेल का उपयोग न करें, जैसे कि सरसों या सूरजमुखी का तेल, क्योंकि ये प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं होते और मुंह में असुविधा पैदा कर सकते हैं।

सही तेल चुनने से ही आपको अधिक लाभ मिलेगा।