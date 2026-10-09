ट्रेकिंग पर जाने से पहले जान लें ये 5 प्राथमिक उपचार के तरीके, यात्रा बनेगी सुरक्षित

अगर किसी कारणवश हाथ, पैर या फिर शरीर का कोई हिस्सा जल जाता है तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से को ठंडे पानी से धो लें ताकि जलन कम हो सके। इसके बाद साफ कपड़े या पट्टी से ढक दें।

अगर जलन ज्यादा हो रही हो तो बर्फ का टुकड़ा लगाएं और दर्द कम करने वाली दवा लें।

अगर दवा न हो तो एलोवेरा जेल या ठंडा दूध लगाएं। गंभीर जलने की स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें।