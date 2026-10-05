किडनी के खराब होने से जुड़े संकेत

किडनी खराब होने पर मिलने लगते हैं ये संकेत, न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 12:18 pm Oct 05, 202612:18 pm

क्या है खबर?

किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके शरीर से नुकसानदायक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर किसी कारणवश किडनी को नुकसान पहुंचता है तो इससे शरीर में हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो किडनी के खराब होने की ओर इशारा करते हैं।