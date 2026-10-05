किडनी खराब होने पर मिलने लगते हैं ये संकेत, न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
किडनी शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो खून को साफ करके शरीर से नुकसानदायक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। अगर किसी कारणवश किडनी को नुकसान पहुंचता है तो इससे शरीर में हानिकारक तत्व जमा होने लगते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो किडनी के खराब होने की ओर इशारा करते हैं।
#1
पेशाब का रंग बदलना
पेशाब का रंग बदलना किडनी के खराब होने का एक अहम संकेत हो सकता है। आमतौर पर पेशाब का रंग हल्का पीला होता है।
अगर पेशाब का रंग लाल, भूरा या फिर गहरा पीला हो तो इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से संपर्क करें।
पेशाब का रंग बदलने का मतलब है कि किडनी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
#2
बार-बार पेशाब आना
अगर आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या रहती है तो यह भी किडनी के खराब होने का संकेत हो सकता है।
आमतौर पर हर 2-3 घंटे में पेशाब आना सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर आपको हर घंटे या हर पल पेशाब आता है तो यह चिंता का विषय है।
यह संकेत किडनी के कमजोर होने का भी हो सकता है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
#3
पेशाब करते समय जलन होना
पेशाब करते समय जलन होना भी किडनी के खराब होने का संकेत हो सकता है। जलन का मतलब है कि पेशाब में संक्रमण है या फिर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है।
अगर आपको पेशाब करते समय जलन होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज मिल सके और संक्रमण बढ़ने न पाए। इससे आपकी किडनी स्वस्थ रहेगी और आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकेंगे।
#4
आंखों के नीचे सूजन आना
आंखों के नीचे सूजन आना भी किडनी के कमजोर होने का एक अहम संकेत हो सकता है।
आमतौर पर यह सुबह-सुबह देखने को मिलती है जब व्यक्ति जागता है और इसे नीचे की पलकों के आसपास देखा जा सकता है।
यह संकेत बताता है कि किडनी सही तरीके से अपना काम नहीं कर रही है, जिससे शरीर से हानिकारक तत्व बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
#5
थकान महसूस होना
अगर आप बिना किसी शारीरिक गतिविधि के ही थकान महसूस कर रहे हैं तो यह भी किडनी के कमजोर होने का संकेत हो सकता है।
इसका मतलब है कि आपका शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर रहा है या फिर आपके खून में आयरन की कमी हो रही है।
इस स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि सही समय पर इलाज मिल सके और आपकी किडनी स्वस्थ रहे।