ट्रेन से यात्रा करते समय इस तरह से रखें अपना सामान सुरक्षित, नहीं होगी चोरी

जब आप ट्रेन में चढ़ें तो अपनी सीट के पास ही अपने बैग को रखें। अगर आपकी सीट खिड़की की तरफ है तो अपना बैग खिड़की के पास रखें और अगर आपकी सीट दरवाजे की तरफ है तो अपना बैग वहां रखें।

इससे आपको अपने सामान पर नजर रखने में आसानी होगी और आप उसे चोरी या नुकसान से बचा सकते हैं।

इसके अलावा अपने सामान को हमेशा अपने पास रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति को छूने न दें।