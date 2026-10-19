पतझड़ के मौसम में आलू उगाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

आलू की फसल को कीट-पतंगों से बचाए रखने के लिए कीटनाशकों का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें कि इनका उपयोग सही मात्रा में ही करें ताकि फसल पर नकारात्मक असर न पड़े।

जैविक कीटनाशकों का उपयोग करना बेहतर होगा क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी सुरक्षित होते हैं।

इस तरह इन टिप्स की मदद से आप आसानी से अपनी आलू की फसल को सफल बना सकते हैं।