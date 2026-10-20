घर की दीवारों के लिए वॉलपेपर खरीदते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान
क्या है खबर?
वॉलपेपर घर की दीवारों को सजाने का एक बढ़िया तरीका है। यह न केवल आपके कमरे की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि इसे एक नया लुक भी देता है। हालांकि, सही वॉलपेपर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज हम आपको कुछ जरूरी टिप्स देंगे, जिनसे आप अपने घर के लिए सही वॉलपेपर चुन सकते हैं और उसे आसानी से लगा सकते हैं। इन टिप्स की मदद से आपका घर और भी खूबसूरत लगेगा।
#1
वॉलपेपर का आकार और डिज़ाइन चुनें
जब आप वॉलपेपर खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसके आकार और डिज़ाइन पर ध्यान दें।
छोटे कमरों के लिए हल्के रंग और छोटे पैटर्न वाले वॉलपेपर बेहतर होते हैं क्योंकि ये कमरे को बड़ा दिखाते हैं, वहीं बड़े कमरों के लिए गहरे रंग और बड़े पैटर्न वाले वॉलपेपर अच्छे लगते हैं।
इसके अलावा आप अपने कमरे की सजावट और थीम के अनुसार भी वॉलपेपर का चयन कर सकते हैं।
#2
गुणवत्ता पर दें ध्यान
वॉलपेपर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। अच्छी गुणवत्ता वाले वॉलपेपर लंबे समय तक चलते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। इसलिए हमेशा प्रमाणित वॉलपेपर ही खरीदें।
इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि वॉलपेपर पानी और धूल-मिट्टी से बचाव करने वाला हो ताकि उसे बार-बार साफ करने की जरूरत न पड़े।
इससे आपका वॉलपेपर ज्यादा समय तक नया जैसा बना रहेगा और आपके घर की दीवारें भी सुंदर दिखेंगी।
#3
चिपकाने की विधि समझें
वॉलपेपर चिपकाने की विधि भी अहम होती है। कुछ वॉलपेपर पहले से ही चिपकने वाला गोंद लगे होते हैं, जिन्हें बस पानी डालकर इस्तेमाल करना होता है, वहीं कुछ वॉलपेपर को अलग से गोंद लगाना पड़ता है। यह जानना जरूरी है कि कौन सा वॉलपेपर किस प्रकार की विधि से चिपकाना आसान होगा।
इसके अलावा यह भी देखें कि क्या आपको विशेष उपकरणों की जरूरत पड़ेगी या नहीं। इससे काम करना आसान हो जाएगा।
#4
कमरे की रोशनी का रखें ध्यान
कमरे की रोशनी का ध्यान रखना भी जरूरी है जब आप वॉलपेपर खरीद रहे हों।
अगर आपका कमरा ज्यादा रोशनी वाला है तो गहरे रंग और बड़े पैटर्न वाला वॉलपेपर चुनें, जिससे कि कमरा आकर्षक लगे, वहीं कम रोशनी वाले कमरों के लिए हल्के रंग वाले वॉलपेपर बेहतर होते हैं क्योंकि ये कमरे को खुला दिखाते हैं।
इसके अलावा आप मेटैलिक फिनिश वाले वॉलपेपर भी चुन सकते हैं, जो रोशनी को अच्छे से परावर्तित करते हैं।
#5
बजट बनाएं
वॉलपेपर खरीदने से पहले एक बजट तय कर लें ताकि आपको बेवजह खर्च करने की जरूरत न पड़े। बाजार में अलग-अलग प्रकार के वॉलपेपर उपलब्ध होते हैं, इसलिए अपने बजट के अनुसार ही चयन करें।
इन सरल लेकिन प्रभावी टिप्स की मदद से आप अपने घर के लिए सही वॉलपेपर चुन सकते हैं और उसे आसानी से लगा सकते हैं। इससे आपका घर न केवल सुंदर दिखेगा बल्कि उसमें एक नया जीवन भी आएगा।