अरोमाथेरेपी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें

अरोमाथेरेपी के दौरान इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, होगा फायदा

लेखन अंजली 10:30 am Oct 16, 202610:30 am

क्या है खबर?

अरोमाथेरेपी एक प्रकार की उपचार विधि है, जो अलग-अलग तरह के एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। यह विधि तनाव को कम करने, नींद को सुधारने और ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है। हालांकि, अरोमाथेरेपी का सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है ताकि कोई नुकसान न हो। आइए जानते हैं कि अरोमाथेरेपी के दौरान किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए।