रूम हीटर का इस्तेमाल करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

रूम हीटर को सही स्थान पर रखना बहुत जरूरी है। इसे दीवार से थोड़ा दूर रखें ताकि हवा आसानी से चारों ओर फैल सके।

हीटर को फर्नीचर या पर्दों से दूर रखें ताकि आग लगने का खतरा न रहे।

इसके अलावा बच्चों और पालतू जानवरों को हीटर से दूर रखें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सही स्थान पर रखे हुए हीटर से कमरे में गर्माहट समान रूप से फैलती है और ठंड से बचाव होता है।