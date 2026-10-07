त्योहारों से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा बेहतरीन निखार
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम आते ही हर कोई खुद को खास बनाने के लिए तरह-तरह के उपाय आजमाने लगता है। हालांकि, इस दौरान खुद को खास बनाने के लिए सिर्फ कपड़े और गहनों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि त्योहारों से पहले की गई सही तैयारी भी बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे व्यक्तिगत देखभाल के सुझाव देते हैं, जो आपको त्योहारों के दौरान चमकदार और स्वस्थ दिखने में मदद कर सकते हैं।
#1
त्वचा की देखभाल पर दें ध्यान
त्योहारों से पहले की गई त्वचा की देखभाल आपके चेहरे को चमकदार और स्वस्थ बनाएगी।
इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार चेहरे को धोएं। इसके बाद एक अच्छा टोनर और मॉइस्चराइजर का उपयोग करें।
अगर आपके चेहरे पर मुंहासे हैं तो उन्हें छेड़े नहीं और चेहरे को बार-बार धोने से भी बचें। इसके अलावा हर दिन 8-10 गिलास पानी का सेवन करें और हफ्ते में 2 बार हल्के स्क्रब का उपयोग करें।
#2
बालों की देखभाल भी है जरूरी
बालों की देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है, जितना चेहरे की। इसके लिए अपने बालों को रोजाना धोने से बचें क्योंकि इससे बाल रूखे हो सकते हैं।
हफ्ते में 2 बार शैंपू करें और उसके बाद कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें।
इसके अतिरिक्त बालों को धूप, प्रदूषण और रासायनिक उत्पादों से सुरक्षित रखने के लिए हर्बल हेयर सीरम लगाएं। साथ ही रूसी से छुटकारा पाने के लिए नीम के तेल का उपयोग करें।
#3
खान-पान पर दें ध्यान
त्योहारों पर तले-भुने व्यंजन, मिठाइयां और बाहर के खाने की चीजें खाने का मजा तो बहुत आता है, लेकिन इन्हें ज्यादा खाने सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप इन चीजों का सेवन कम से कम करें और इसकी बजाय फल, सलाद और सूखे मेवों का सेवन करें।
इसके अतिरिक्त हर दिन एक गिलास ग्रीन टी का सेवन करें और खाने में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें।
#4
एक्सरसाइज करना न भूलें
त्योहारों के दौरान आपको अपने शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, जिसका मुख्य कारण खान-पान में बदलाव होना हो सकता है। इससे बचने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो योग या फिर हल्की-फुल्की कसरत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।
नियमित एक्सरसाइज करने से आप अपनी फिटनेस बनाए रख सकेंगे और त्योहारों के दौरान आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त नींद लें।
#5
हाइड्रेटेड रहें
हाइड्रेटेड रहने से न केवल आपकी सेहत ठीक रहेगी, बल्कि आप तरोताजा भी महसूस करेंगे। इसके लिए रोजाना 8-10 गिलास पानी का सेवन जरूर करें। आप चाहें तो नारियल पानी, नींबू पानी और ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं।
इसके अलावा सूप का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। इन सभी पेय का सेवन करने से आपको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा, जिससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा।