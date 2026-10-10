पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के पैकेज्ड खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो समय की बचत करने के साथ स्वादिष्ट भी होते हैं। हालांकि, इन्हें खरीदने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकें। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, जो आपको पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय ध्यान में रखने चाहिए ताकि आप सही विकल्प चुन सकें।
#1
लेबल ध्यान से पढ़ें
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय सबसे पहले उनके लेबल को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखी सामग्री, पोषण मूल्य और बनाने की तारीख पर नजर डालें।
यह जानना जरूरी है कि उत्पाद में कौन-कौन सी सामग्री शामिल है और उसमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन, चर्बी और शक्कर होती है।
इसके अलावा यह भी देखें कि उत्पाद में किसी प्रकार के अप्राकृतिक स्वाद या रंग तो नहीं है। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुन सकेंगे।
#2
बनाने और खत्म होने की तारीख देखें
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी बनाने की तारीख और खत्म होने की तारीख पर खास ध्यान दें।
बनाने की तारीख से पता चलता है कि कब यह उत्पाद बनाया गया था, जबकि खत्म होने की तारीख बताती है कि इस उत्पाद का सेवन कब तक करना सुरक्षित है।
इन दोनों तारीखों को देखकर ही कोई भी उत्पाद खरीदें ताकि आप खराब या पुराने उत्पाद से बच सकें और ताजगी का पूरा फायदा उठा सकें।
#3
पैकेजिंग सामग्री का ध्यान रखें
पैकेजिंग सामग्री भी बहुत अहम होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि खाद्य पदार्थ कितनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। प्लास्टिक पैकेजिंग से बचें क्योंकि इससे हानिकारक रसायन निकल सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप कांच या कागज पैकेजिंग वाले उत्पादों को प्राथमिकता दें।
इसके अलावा पैकेजिंग पर दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें ताकि आपको पता चले कि उत्पाद को कैसे स्टोर करना चाहिए और उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए।
#4
भरोसेमंद ब्रांड चुनें
हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड के उत्पाद खरीदें क्योंकि वे गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हैं।
अनजान ब्रांड के उत्पादों में गुणवत्ता की कमी हो सकती है या उनमें हानिकारक तत्व हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
भरोसेमंद ब्रांड अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, जिससे आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसलिए ब्रांड का चयन सोच-समझकर करें।
#5
सही मात्रा में खरीदारी करें
पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय सही मात्रा में ही खरीदारी करें ताकि उन्हें समय रहते इस्तेमाल किया जा सके और वे खराब न हों।
जरूरत से ज्यादा खरीदने पर उन्हें स्टोर करना मुश्किल हो सकता है और वे खराब हो सकते हैं। इसलिए अपनी जरूरत और खपत के अनुसार ही सामान खरीदें।
इस तरह आप न केवल पैसे बचाएंगे बल्कि खाद्य अपशिष्ट को भी कम करेंगे और ताजगी का पूरा फायदा उठा सकेंगे।