पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान, होगा फायदा

पैकेज्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय सबसे पहले उनके लेबल को ध्यान से पढ़ें। इसमें लिखी सामग्री, पोषण मूल्य और बनाने की तारीख पर नजर डालें।

यह जानना जरूरी है कि उत्पाद में कौन-कौन सी सामग्री शामिल है और उसमें कितनी कैलोरी, प्रोटीन, चर्बी और शक्कर होती है।

इसके अलावा यह भी देखें कि उत्पाद में किसी प्रकार के अप्राकृतिक स्वाद या रंग तो नहीं है। इससे आपको सही जानकारी मिलेगी और आप स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुन सकेंगे।