मेकअप ब्रश खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन
क्या है खबर?
मेकअप ब्रश आपके मेकअप को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सही ब्रश का चयन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ आसान टिप्स को अपनाकर आप अपने लिए सही मेकअप ब्रश चुन सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे, जिनका ध्यान रखकर आप अपने लिए सबसे अच्छे मेकअप ब्रश खरीद सकते हैं और अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं।
#1
ब्रश का प्रकार चुनें
मेकअप ब्रश खरीदते समय सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस प्रकार के ब्रश की जरूरत है।
फाउंडेशन, कंसीलर, गालों पर लगाने वाला रंग या आंखों के रंग के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश होते हैं। हर एक काम के लिए अलग-अलग ब्रश जरूरी होते हैं ताकि मेकअप सही तरीके से हो सके।
इसके अलावा ब्रश के आकार और रूप पर भी ध्यान दें क्योंकि ये भी आपके मेकअप लुक को प्रभावित कर सकते हैं।
#2
ब्रश की बनावट पर ध्यान दें
मेकअप ब्रश की बनावट बहुत अहम होती है। कृत्रिम और प्राकृतिक बालों वाले ब्रश दोनों ही विकल्प होते हैं।
कृत्रिम बालों वाले ब्रश ज्यादा टिकाऊ होते हैं और इन्हें साफ करना आसान होता है, वहीं प्राकृतिक बालों वाले ब्रश त्वचा पर मुलायम महसूस होते हैं और मेकअप को अच्छी तरह मिलाते हैं।
इसलिए अपनी जरूरत और पसंद के अनुसार सही विकल्प चुनें ताकि आपका मेकअप बेहतरीन दिखे।
#3
ब्रश की गुणवत्ता पर नजर रखें
जब भी आप मेकअप ब्रश खरीदें तो उसकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दें। अच्छे गुणवत्ता वाले ब्रश लंबे समय तक चलते हैं और उनका उपयोग करने पर अच्छा अनुभव मिलता है।
सस्ते ब्रश जल्दी खराब हो सकते हैं या उनका उपयोग करने पर असंतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रश ही चुनें ताकि आपका मेकअप लंबे समय तक सही रहे और आपको अच्छा अनुभव मिले।
#4
ब्रश की पकड़ पर विचार करें
मेकअप ब्रश की पकड़ भी अहम होती है। हल्के वजन वाले और आरामदायक पकड़ वाले ब्रश इस्तेमाल करने में आसान होते हैं।
भारी पकड़ वाले ब्रश इस्तेमाल करते समय थकान पैदा कर सकते हैं। इसलिए हल्के और आरामदायक पकड़ वाले ब्रश चुनें ताकि मेकअप करते समय आपको कोई परेशानी न हो।
इसके अलावा पकड़ की लंबाई और चौड़ाई भी देखनी चाहिए, जिससे वे आपके हाथ में अच्छी तरह से फिट हों।
#5
ब्रश सेट खरीदें या अलग-अलग?
आखिरी बात यह कि आपको मेकअप ब्रश सेट खरीदना चाहिए या अलग-अलग? अगर आप नए हैं तो एक बेसिक सेट खरीदना बेहतर होता है, जिसमें फाउंडेशन, कंसीलर, गालों के रंग और आंखों के रंग के ब्रश शामिल हों।
इससे आपको सभी जरूरी उपकरण एक साथ मिल जाएंगे, वहीं अगर आपके पास पहले से कुछ ब्रश मौजूद हैं तो केवल उन ही ब्रश को खरीदें जिनकी आपको जरूरत होगी। इस तरह आप अपने मेकअप को बेहतरीन बना सकते हैं।