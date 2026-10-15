मेकअप ब्रश खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, होगा सही चयन

मेकअप ब्रश खरीदते समय सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस प्रकार के ब्रश की जरूरत है।

फाउंडेशन, कंसीलर, गालों पर लगाने वाला रंग या आंखों के रंग के लिए अलग-अलग प्रकार के ब्रश होते हैं। हर एक काम के लिए अलग-अलग ब्रश जरूरी होते हैं ताकि मेकअप सही तरीके से हो सके।

इसके अलावा ब्रश के आकार और रूप पर भी ध्यान दें क्योंकि ये भी आपके मेकअप लुक को प्रभावित कर सकते हैं।