कयाकिंग बनाम ट्रेकिंग: जानिए इनमें से कौन-सी गतिविधि जलाती है अधिक कैलोरी
क्या है खबर?
कयाकिंग और ट्रेकिंग दोनों ही रोमांचक और मजेदार गतिविधियां हैं, जो आपको प्रकृति के करीब ले जाती हैं। हालांकि, जब बात कैलोरी बर्न करने की आती है तो इनमें से कौन-सी गतिविधि अधिक फायदेमंद है, यह सवाल उठता है। इस लेख में हम दोनों गतिविधियों की तुलना करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सी गतिविधि अधिक कैलोरी जलाती है और आपके लिए क्या बेहतर है।
#1
कयाकिंग क्या है?
कयाकिंग एक जल खेल है, जिसमें आप छोटी नाव में बैठकर चप्पू की मदद से पानी में आगे बढ़ते हैं। यह गतिविधि नदियों, झीलों या समुद्र में की जा सकती है।
कयाकिंग करते समय आपके हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है।
यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तरोताजा करती है। कयाकिंग से आप प्रकृति के करीब होते हैं और नया अनुभव प्राप्त करते हैं।
#2
ट्रेकिंग क्या है?
ट्रेकिंग एक प्रकार की लंबी पैदल यात्रा होती है, जिसमें आप पहाड़ों, जंगलों या अन्य प्राकृतिक स्थलों की ओर जाते हैं।
यह गतिविधि कठिन रास्तों पर होती है, जिससे आपके पैरों, पंजों और शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं।
ट्रेकिंग करते समय आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे न केवल आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है बल्कि मानसिक रूप से भी आप मजबूत होते हैं।
#3
कयाकिंग से कितनी कैलोरी होती है बर्न?
कयाकिंग करते समय आप लगभग 300 से 500 कैलोरी प्रति घंटा बर्न कर सकते हैं, जो आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है।
अगर आप तेज धार वाली नदियों में कयाकिंग करते हैं तो अधिक कैलोरी बर्न होती है।
इसके अलावा कयाकिंग करते समय आपके हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। इस प्रकार कयाकिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है वजन कम करने के लिए।
#4
ट्रेकिंग से कितनी कैलोरी होती है बर्न?
ट्रेकिंग करते समय आप लगभग 400 से 700 कैलोरी प्रति घंटा बर्न कर सकते हैं, जो आपकी गति और मार्ग पर निर्भर करता है।
पहाड़ी इलाकों या कठिन रास्तों पर चलने से अधिक कैलोरी बर्न होती है।
इसके अलावा ट्रेकिंग करते समय आपके पैरों, पंजों और शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है।
इस प्रकार ट्रेकिंग भी वजन कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकती है।
#5
कौन-सी गतिविधि अधिक फायदेमंद है?
अब सवाल यह उठता है कि कयाकिंग या ट्रेकिंग में से कौन-सी गतिविधि अधिक फायदेमंद है? इसका जवाब आपके व्यक्तिगत पसंद और उपलब्धता पर निर्भर करता है।
अगर आप पानी पर समय बिताना पसंद करते हैं तो कयाकिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। दूसरी ओर अगर आपको पहाड़ों या जंगलों में घूमना पसंद है तो ट्रेकिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
दोनों ही गतिविधियां अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं।