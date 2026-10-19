कयाकिंग बनाम ट्रेकिंग: जानिए इनमें से कौन-सी गतिविधि जलाती है अधिक कैलोरी

कयाकिंग एक जल खेल है, जिसमें आप छोटी नाव में बैठकर चप्पू की मदद से पानी में आगे बढ़ते हैं। यह गतिविधि नदियों, झीलों या समुद्र में की जा सकती है।

कयाकिंग करते समय आपके हाथ, कंधे और पीठ की मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है।

यह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तरोताजा करती है। कयाकिंग से आप प्रकृति के करीब होते हैं और नया अनुभव प्राप्त करते हैं।