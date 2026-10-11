स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कमरख, जानिए इसके 5 लाभ

कमरख की तासीर ठंडी होती है, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाने और पोषित करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।

यह त्वचा में निखार लाने, मुंहासों को कम करने और झुर्रियों से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है।

इसके अलावा कमरख में मौजूद विटामिन-C त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। कमरख का सेवन त्वचा की देखभाल में भी मददगार साबित हो सकता है।