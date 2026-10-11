स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है कमरख, जानिए इसके 5 लाभ
क्या है खबर?
कमरख एक खट्टा-मीठा फल है, जो पोटेशियम, विटामिन-C, फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह फल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। इसकी उच्च पौष्टिकता और कम कैलोरी की वजह से यह वजन घटाने और समग्र स्वास्थ्य के लिए आदर्श है। आइए आज हम आपको कमरख के सेवन से मिलने वाले कुछ ऐसे फायदे बताते हैं, जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे।
#1
पाचन क्रिया को ठीक रखने में है सहायक
कमरख का सेवन पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज, गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत दिलाने का काम कर सकता है।
इसके अलावा यह पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
पाचन क्रिया को ठीक रखने में सहायक होने के कारण इसे खाने में शामिल करना फायदेमंद है। कमरख के सेवन से पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत मिल सकती है।
#2
रोग प्रतिरोधक क्षमता को दे सकता है बढ़ावा
रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है और इसे मजबूत करने के लिए कमरख का सेवन किया जा सकता है।
इसका कारण है कि इसमें विटामिन-C की भरपूर मात्रा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती देने में मदद कर सकती है।
इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।
#3
दिल को स्वस्थ रखने में है कारगर
दिल को स्वस्थ रखने में भी कमरख अहम भूमिका निभा सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव से रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं।
ये शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये गुण दिल से जुड़ी कई बीमारियों के खतरे को भी कम कर सकते हैं। कमरख का सेवन दिल की सेहत को बेहतर बना सकता है।
#4
वजन घटाने में है मददगार
अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमरख का सेवन फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है।
फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ पाचन को धीमा करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करते हैं और अनियंत्रित खाने से बचते हैं।
इसके अलावा फाइबर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे शरीर अधिक कैलोरी जलाता है और वजन कम होता है।
#5
त्वचा के लिए है फायदेमंद
कमरख की तासीर ठंडी होती है, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाने और पोषित करने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजनरोधी गुण त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं।
यह त्वचा में निखार लाने, मुंहासों को कम करने और झुर्रियों से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है।
इसके अलावा कमरख में मौजूद विटामिन-C त्वचा को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। कमरख का सेवन त्वचा की देखभाल में भी मददगार साबित हो सकता है।