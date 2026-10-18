शाम के समय स्क्रीन से दूर रहना है जरूरी, जानिए क्यों
क्या है खबर?
आजकल हर कोई अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताता है, चाहे वह काम हो या मनोरंजन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शाम के समय स्क्रीन से दूर रहना कितना फायदेमंद हो सकता है? इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे शाम के समय स्क्रीन से दूर रहकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी सेहत को भी सुधार सकते हैं।
#1
आंखों को आराम मिलता है
शाम के समय स्क्रीन से दूर रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी आंखें आराम कर सकती हैं।
दिनभर कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर काम करने से आंखों पर दबाव पड़ता है, जिससे आंखें थकी हुई महसूस होती हैं।
अगर आप शाम को स्क्रीन से दूर रहते हैं तो आपकी आंखें थोड़ी देर के लिए राहत पाती हैं और सुबह ताजगी महसूस करती हैं। इससे आपकी नजर भी बेहतर बनी रहती है।
#2
नींद की गुणवत्ता सुधरती है
शाम को स्क्रीन से दूर रहकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। रात में देर तक स्क्रीन देखने से नीली रोशनी का प्रभाव पड़ता है, जो नींद आने में बाधा डालता है।
अगर आप शाम को स्क्रीन से दूर रहते हैं और सोने से पहले कुछ समय किताब पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं तो आपकी नींद बेहतर होती है। इससे आप सुबह ताजगी महसूस करते हैं और दिनभर ऊर्जा से भरे रहते हैं।
#3
परिवार संग समय बिताएं
शाम को स्क्रीन से दूर रहकर आप अपने परिवार संग अधिक समय बिता सकते हैं। आजकल लोग इतनी व्यस्त जिंदगी जीते हैं कि परिवार संग समय निकालना मुश्किल हो जाता है।
अगर आप शाम को स्क्रीन से दूर रहते हैं तो परिवार संग बैठकर बातें कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं या कोई फिल्म देख सकते हैं। इससे परिवार में तालमेल बढ़ता है और सभी एक-दूसरे के करीब आते हैं।
#4
मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है
शाम को स्क्रीन से दूर रहकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से तनाव और चिंता बढ़ सकती हैं।
अगर आप शाम को स्क्रीन से दूर रहते हैं और ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं या कोई शौक पूरा करते हैं तो मानसिक शांति मिलती है। इससे आपका मन शांत रहता है और आप सकारात्मक सोच पाते हैं।
यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है।
#5
शारीरिक सक्रियता बढ़ती है
शाम को स्क्रीन से दूर रहकर आप शारीरिक सक्रियता भी बढ़ा सकते हैं। स्क्रीन देखकर बैठे रहने से शरीर में सुस्ती आ जाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं।
अगर आप शाम को थोड़ी देर टहलते हैं, दौड़ लगाते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो शरीर सक्रिय रहता है और वजन नियंत्रित रहता है। यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।