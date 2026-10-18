शाम के समय स्क्रीन से दूर रहना है जरूरी, जानिए क्यों

शाम को स्क्रीन से दूर रहकर आप अपनी नींद की गुणवत्ता को भी सुधार सकते हैं। रात में देर तक स्क्रीन देखने से नीली रोशनी का प्रभाव पड़ता है, जो नींद आने में बाधा डालता है।

अगर आप शाम को स्क्रीन से दूर रहते हैं और सोने से पहले कुछ समय किताब पढ़ते हैं या संगीत सुनते हैं तो आपकी नींद बेहतर होती है। इससे आप सुबह ताजगी महसूस करते हैं और दिनभर ऊर्जा से भरे रहते हैं।