रोजमर्रा के खाने में सौंफ का इस्तेमाल करना है आसान, जानें कैसे

मिठाइयों में भी सौंफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हलवा, खीर या फिर कोई भी मीठा व्यंजन बनाते समय उसमें थोड़ी-सी सौंफ डालने से मीठे का स्वाद बढ़ जाता है और यह बहुत ही खास बन जाता है।

आप इसे अपने किसी भी मीठे व्यंजन में शामिल कर सकते हैं। इससे मिठाई का स्वाद और भी लजीज हो जाएगा और यह खाने को एक नया अंदाज देगा।

सौंफ का जादू आपके खाने को और भी खास बनाएगा।