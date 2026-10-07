दिल की बीमारी से जुड़े संकेत

क्या आपकी उम्र दिल की बीमारी छिपा रही है? जानें 5 लक्षण

लेखन अंजली 05:57 pm Oct 07, 202605:57 pm

क्या है खबर?

आजकल दिल की बीमारियां बहुत आम हो गई हैं, खासकर उम्रदराज लोगों में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी उम्र कुछ ऐसे संकेत दे सकती है, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपकी उम्र में छिपा एक दिल का रोग हो सकता है। इन लक्षणों को पहचानकर आप समय रहते डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं।