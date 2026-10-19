शरीर में कम हो रहा है विटामिन-B12? इन 5 शारीरिक संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
विटामिन-B12 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो शरीर के लिए बहुत अहम है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन-B12 की कमी होती है तो इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसे 5 शारीरिक संकेतों के बारे में बताते हैं, जो कम विटामिन-B12 के स्तर की ओर इशारा करते हैं।
#1
थकान और कमजोरी होना
अगर आपको रोजाना थकान और कमजोरी महसूस होती है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो जाता है और आपको थकान और कमजोरी महसूस होती है।
अगर आप लगातार इस समस्या का सामना कर रहे हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#2
सांस लेने में दिक्कत होना
अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो जाता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है।
अगर आपको लगातार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
त्वचा का पीला पड़ना
अगर आपकी त्वचा पीली पड़ रही है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो जाता है और त्वचा पीली पड़ जाती है।
अगर आपकी त्वचा लगातार पीली पड़ रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#4
चक्कर आना या चक्कर जैसा महसूस होना
अगर आपको चक्कर आना या चक्कर जैसा महसूस होता रहता है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है।
विटामिन-B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह धीमा हो जाता है और आपको चक्कर आते हैं।
अगर आपको लगातार इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
#5
भूलने की समस्या होना
अगर आपको भूलने की समस्या हो रही है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है। विटामिन-B12 की कमी से दिमागी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे याददाश्त कमजोर होती है।
अगर आपकी याददाश्त लगातार कमजोर हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।
इन सभी संकेतों से पता चलता है कि कम विटामिन-B12 का स्तर कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए समय रहते ध्यान दें और अपनी डाइट में शामिल करें।