शरीर में कम हो रहा है विटामिन-B12? इन 5 शारीरिक संकेतों से लगाएं पता

अगर आपको भूलने की समस्या हो रही है तो यह भी कम विटामिन-B12 के स्तर का एक संकेत हो सकता है। विटामिन-B12 की कमी से दिमागी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे याददाश्त कमजोर होती है।

अगर आपकी याददाश्त लगातार कमजोर हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

इन सभी संकेतों से पता चलता है कि कम विटामिन-B12 का स्तर कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए समय रहते ध्यान दें और अपनी डाइट में शामिल करें।