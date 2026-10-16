एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेने की स्थितियां

इन 5 स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना है जरूरी, जानें क्यों

लेखन अंजली 11:15 am Oct 16, 202611:15 am

क्या है खबर?

एक्यूप्रेशर एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर सेहत से जुड़ी समस्याओं में राहत देती है। हालांकि, कुछ स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा सही होता है। एक्यूप्रेशर से अक्सर दर्द और तनाव में आराम मिलता है, लेकिन कुछ गंभीर समस्याओं में यह काफी नहीं होता। आइए जानते हैं कि किन 5 स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है।