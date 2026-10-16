इन 5 स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना है जरूरी, जानें क्यों
क्या है खबर?
एक्यूप्रेशर एक पुरानी चिकित्सा पद्धति है, जो शरीर के खास बिंदुओं पर दबाव डालकर सेहत से जुड़ी समस्याओं में राहत देती है। हालांकि, कुछ स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा सही होता है। एक्यूप्रेशर से अक्सर दर्द और तनाव में आराम मिलता है, लेकिन कुछ गंभीर समस्याओं में यह काफी नहीं होता। आइए जानते हैं कि किन 5 स्थितियों में एक्यूप्रेशर की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर हो सकता है।
#1
गंभीर चोट के मामले में
अगर आपको किसी प्रकार की गंभीर चोट लगी है तो इस स्थिति में एक्यूप्रेशर न अपनाएं।
गंभीर चोट जैसे हड्डी टूटना, मोच या कटने आदि में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक्यूप्रेशर से इन समस्याओं का इलाज नहीं होता और इससे समस्या बढ़ सकती है।
डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है ताकि आपको सही उपचार मिल सके और जल्दी ठीक हो सकें।
#2
लंबे समय से चल रही बीमारियों में
अगर आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लंबे समय से बनी हुई है और उसका कोई स्पष्ट इलाज नहीं मिल रहा है तो एक्यूप्रेशर न अपनाएं।
उदाहरण के लिए शुगर, उच्च रक्तचाप, सांस की बीमारी आदि बीमारियों में एक्यूप्रेशर का असर सीमित होता है।
ऐसी बीमारियों के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है ताकि आपको उचित दवा मिल सके और आपकी स्थिति में सुधार हो सके।
#3
गर्भवती महिलाओं के लिए
गर्भवती महिलाओं को कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे पीठ दर्द, सिरदर्द आदि।
इन समस्याओं में एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता क्योंकि इससे गर्भावस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके।
डॉक्टर की सलाह से उन्हें सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा।
#4
बच्चों के लिए
बच्चों के लिए एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं होता क्योंकि बच्चों का शरीर अभी विकसित हो रहा होता है और उन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
बच्चों को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके और उनकी स्थिति में सुधार हो सके।
डॉक्टर की सलाह से बच्चों को सुरक्षित और प्रभावी उपचार मिलेगा।
#5
संक्रमण या बुखार होने पर
अगर आपको संक्रमण या बुखार हो तो इस स्थिति में एक्यूप्रेशर न अपनाएं। इन समस्याओं में एक्यूप्रेशर का असर उल्टा भी पड़ सकता है और आपकी स्थिति खराब हो सकती है।
इसलिए इन समस्याओं के लिए डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है ताकि आपको सही उपचार मिल सके और आपकी स्थिति में सुधार हो सके।
इन सभी परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह लेना सबसे अच्छा विकल्प होता है।