फ्लाइट लेट हो गई है? एयरपोर्ट पर न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
फ्लाइट के समय पर न उड़ने से न सिर्फ आपका समय बर्बाद हो सकता है, बल्कि इससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है, खासतौर से अगर आप किसी जरूरी काम के लिए यात्रा कर रहे हैं तो समय पर फ्लाइट का न उड़ना आपके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको एयरपोर्ट पर नहीं करना चाहिए।
#1
एयरलाइन काउंटर पर तुरंत न जाएं
जब आपकी फ्लाइट लेट हो जाए तो सबसे पहले एयरलाइन काउंटर पर जाने की गलती न करें।
एयरलाइन काउंटर पर जाने से पहले आपको अपने फोन पर एयरलाइन की आधिकारिक ऐप पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आजकल ज्यादातर एयरलाइंस के पास एक ऐप होती है, जो आपको आपकी उड़ान की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी देती है।
इससे आप अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं।
#2
ज्यादा सामान लेकर न जाएं
एयरपोर्ट पर ज्यादा सामान लेकर जाना एक बड़ी गलती हो सकती है, खासतौर से तब जब आपकी फ्लाइट लेट हो गई हो।
ज्यादा सामान के साथ एयरपोर्ट पर घूमना मुश्किल हो सकता है, और इससे आपका समय भी बर्बाद होगा।
बेहतर होगा कि आप सिर्फ जरूरी सामान ही लेकर जाएं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी न हो और आप आराम से बैठ सकें या किसी कैफे में समय बिता सकें।
#3
चेक-इन प्रक्रिया में देरी न करें
फ्लाइट लेट होने पर चेक-इन प्रक्रिया में देरी करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
एयरलाइन कंपनियां अक्सर फ्लाइट में देरी होने पर चेक-इन समय को बढ़ा देती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप समय पर चेक-इन कर लें। इससे आपको अपनी सीट मिलने की संभावना बढ़ सकती है और आप आराम से अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।
इसके अलावा इससे आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी।
#4
क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर करें
एयरपोर्ट पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। कई बार लोग जल्दी में होते हैं और बिना सोचे-समझे अपना क्रेडिट कार्ड कहीं भी स्वाइप कर देते हैं। इससे उनके डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है।
बेहतर होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर ही करें और कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद जगह पर ही अपना कार्ड स्वाइप करें। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
#5
ज्यादा देर तक कैफे में बैठने से बचें
एयरपोर्ट कैफे में ज्यादा देर तक बैठना भी गलत हो सकता है क्योंकि वहां पर भीड़ बढ़ जाती है और आपको बैठने की जगह नहीं मिल सकती।
इसके अलावा कैफे में बैठकर बार-बार अपनी फ्लाइट की जानकारी चेक करते रहना भी आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है।
बेहतर होगा कि आप किसी आरामदायक जगह पर बैठकर अपनी फ्लाइट की स्थिति को आराम से चेक करें और समय बिताएं।