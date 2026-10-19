फ्लाइट लेट हो गई है? एयरपोर्ट पर न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

एयरपोर्ट पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। कई बार लोग जल्दी में होते हैं और बिना सोचे-समझे अपना क्रेडिट कार्ड कहीं भी स्वाइप कर देते हैं। इससे उनके डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है।

बेहतर होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सोच-समझकर ही करें और कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद जगह पर ही अपना कार्ड स्वाइप करें। इससे आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी।