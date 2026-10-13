डाइट में शामिल करें सेंधा नमक, इससे मिल सकते हैं कई फायदे

सेंधा नमक पाचन को सही रखने में मदद कर सकता है। इसका कारण है कि सेंधा नमक पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है।

यह तत्व पाचन के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर में एसिड और अल्कलाइन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

ेइसके अलावा यह पाचन एंजाइमों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलती है।