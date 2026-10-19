बाथ टॉवल बदलने से जुड़े संकेत

क्या बाथ टॉवल बदलने का समय आ गया है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

लेखन अंजली 11:42 am Oct 19, 202611:42 am

क्या है खबर?

बाथ टॉवल का इस्तेमाल करने से त्वचा को सुखाने में मदद मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाथ टॉवल को कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल, बाथ टॉवल को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें कीटाणु पनपने लगते हैं, जो त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपको अपना बाथ टॉवल बदल लेना चाहिए।