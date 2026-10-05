आंवला को कच्चा खाने की बजाय इन 5 तरीकों से करें अपनी डाइट में शामिल
क्या है खबर?
आंवला एक ऐसा फल है, जो विटामिन-C के साथ-साथ कई जरूरी तत्वों से भरपूर होता है। आमतौर पर लोग इसे कच्चा ही खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवले को कई तरह से खाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे आसान और स्वादिष्ट तरीके बताएंगे, जिनसे आप आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आइए इन तरीकों के बारे में जानें।
#1
आंवले का अचार बनाएं
आंवले का अचार एक बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर सरसों का तेल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक और अन्य मसाले मिलाकर पकाएं।
इस मिश्रण को ठंडा करके कांच की बोतल में भर दें और धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से गल जाएं। यह अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता और खाने का स्वाद बढ़ा देता है।
#2
आंवले की चटनी बनाएं
आंवले की चटनी भी बहुत स्वादिष्ट होती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक और थोड़ा सा इमली का गूदा मिलाकर पीस लें।
इस चटनी को आप परांठे, पूड़ी या किसी भी स्नैक के साथ खा सकते हैं। इसका तीखा और खट्टा स्वाद आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा। इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता और इसका स्वाद भी लाजवाब है।
#3
आंवले का मुरब्बा बनाएं
आंवले का मुरब्बा एक पारंपरिक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर पानी में उबालें, फिर चीनी का शरबत तैयार करें और उसमें उबले हुए आंवले डाल दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि शरबत गाढ़ा न हो जाएं। ठंडा होने पर इसे कांच की बोतल में भरकर रखें।
यह मुरब्बा लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसका स्वाद भी अच्छा होता है।
#4
आंवले का रस बनाएं
आंवले का रस सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुछ ताजे आंवले लें और उनका रस निकाल लें, फिर इस रस में थोड़ा-सा शहद मिलाएं ताकि इसका स्वाद बेहतर हो सके। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
यह रस न केवल ताजगी देता है बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है।
#5
आंवले की सब्जी बनाएं
आंवले की सब्जी एक अनोखा व्यंजन हो सकता है जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर की ग्रेवी तैयार करें, फिर उसमें कटे हुए कच्चे या पके हुए आंवले डालकर अच्छी तरह पकाएं। मसालों जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आदि का उपयोग करें ताकि सब्जी का स्वाद बढ़ सके।
इन सभी तरीकों से आप अपने भोजन को न केवल पौष्टिक बल्कि स्वादिष्ट भी बना सकते हैं।