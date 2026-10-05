आंवला को कच्चा खाने की बजाय इन 5 तरीकों से करें अपनी डाइट में शामिल

आंवले का मुरब्बा एक पारंपरिक मिठाई है, जो खास मौकों पर बनाई जाती है।

इसे बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर पानी में उबालें, फिर चीनी का शरबत तैयार करें और उसमें उबले हुए आंवले डाल दें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि शरबत गाढ़ा न हो जाएं। ठंडा होने पर इसे कांच की बोतल में भरकर रखें।

यह मुरब्बा लंबे समय तक खराब नहीं होता और इसका स्वाद भी अच्छा होता है।