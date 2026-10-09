रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें ये 5 छोटे-छोटे बदलाव, दिनचर्या बनेगी बेहतर

आपका खाना आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर डालता है। कोशिश करें कि आपका भोजन पौष्टिक हो, जिसमें विटामिन, खनिज और प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो। तले-भुने खाने से बचें और ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें।

इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें ताकि आपका शरीर तरल पदार्थों से भरपूर रहे।

संतुलित आहार से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। इससे आपकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ेगी और आप दिनभर सक्रिय महसूस करेंगे।