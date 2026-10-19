अखरोट को इन 5 तरीकों से बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, मिलेगा भरपूर पोषण
क्या है खबर?
अखरोट एक ऐसा सूखा मेवा है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग इसे नाश्ते के तौर पर खाते हैं, लेकिन इसे अलग-अलग व्यंजनों में शामिल करके आप अपने भोजन को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि अखरोट को किन-किन व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है।
#1
अखरोट की चटनी
अखरोट की चटनी एक बेहतरीन विकल्प है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं।
इसे बनाने के लिए अखरोट को भूनकर उसमें हरी मिर्च, धनिया पत्ती, लहसुन और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीस लें।
यह चटनी न केवल चावल या रोटी के साथ खाने में स्वादिष्ट लगती है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके शरीर को मजबूती देते हैं। इसे आप अपने रोजमर्रा के खाने में शामिल कर सकते हैं।
#2
अखरोट का हलवा
अखरोट का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें कदूकस किया हुआ अखरोट डालें, फिर चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर पकाएं जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
इस हलवे का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है।
#3
अखरोट की बिरयानी
बिरयानी तो सभी को पसंद होती है, लेकिन क्या आपने कभी अखरोट की बिरयानी आजमाई है?
इसमें सब्जियों की जगह भुने हुए अखरोट डालें, जिससे उसका स्वाद अलग ही हो जाएगा।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल पकाएं और अलग रखें, फिर प्याज, टमाटर, मसाले आदि डालकर ग्रेवी तैयार करें और उसमें भुने हुए अखरोट मिलाएं। इसके बाद इसमें पके हुए चावल मिलाकर अच्छी तरह पकाएं।
#4
अखरोट का रायता
रायता खाने का स्वाद बढ़ाने वाला होता है और अगर उसमें हो अखरोट तो उसका मजा दोगुना हो जाता है।
इसके लिए दही फेंट लें उसमें बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, खीरा डालें साथ ही भुने हुए अखरोट भी डालें फिर ऊपर से जीरा पाउडर छिड़कें।
यह रायता न केवल खाने का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। इसे आप किसी भी व्यंजन के साथ परोस सकते हैं।
#5
अखरोट की सब्जी
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो अखरोट की सब्जी जरूर बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर ग्रेवी तैयार करें फिर उसमें भुने हुए अखरोट मिलाएं और ऊपर से मलाई डालकर पकाएं जब तक कि सब्जी अच्छी तरह गाढ़ी न हो जाए।
इन तरीकों से आप आसानी से अपनी डाइट में अखरोट को शामिल कर सकते हैं जिससे न केवल आपका खाना पौष्टिक बनेगा बल्कि उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।