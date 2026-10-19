अखरोट को इन तरीकों से डाइट में करें शामिल

अखरोट को इन 5 तरीकों से बनाएं अपनी डाइट का हिस्सा, मिलेगा भरपूर पोषण

लेखन अंजली 05:23 pm Oct 19, 202605:23 pm

क्या है खबर?

अखरोट एक ऐसा सूखा मेवा है, जो न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर लोग इसे नाश्ते के तौर पर खाते हैं, लेकिन इसे अलग-अलग व्यंजनों में शामिल करके आप अपने भोजन को और भी पौष्टिक बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि अखरोट को किन-किन व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है।