दिवाली पर इन 5 विकल्पों को बनाएं मिठाई का हिस्सा, सेहत के लिए हैं बेहतर
क्या है खबर?
दिवाली पर घर को सजाने से लेकर पटाखे जलाने और लुत्फ उठाने की तरह ही इस त्योहार पर मिठाइयां बनाना और खाना भी एक अहम परंपरा है। हालांकि, इस परंपरा को निभाते हुए कई लोग सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप त्योहारों पर मिठाइयां खाने का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे सेहतमंद विकल्पों के बारे में बताते हैं।
#1
खजूर की बर्फी
खजूर की बर्फी एक बेहतरीन सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं।
इसे बनाने के लिए पहले खजूर को पीस लें, फिर इसमें बादाम का पाउडर, इलायची का पाउडर और थोड़ा-सा घी डालें। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में फैला दें और ऊपर से कटे हुए सूखे मेवे डालकर इसे जमने दें।
यह बर्फी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्राकृतिक मिठास भी होती है।
#2
नारियल की लड्डू
नारियल की लड्डू भी दिवाली जैसे त्योहारों पर बनाई जा सकती हैं।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुड़ को पानी में गर्म करके उसका चाशनी बना लें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ नारियल मिलाएं और अच्छी तरह पकाएं।
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने दें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर इन पर थोड़ा-सा बूरा डालें। यह लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#3
बादाम की बर्फी
बादाम की बर्फी एक और सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए पहले बादाम को भून लें, फिर उसे पीसकर उसका पेस्ट बना लें। अब इसमें दूध पाउडर, चीनी और इलायची का पाउडर मिलाएं और अच्छे से मिलाकर घी लगाकर जमने दें।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
#4
गुड़ की पट्टी
गुड़ की पट्टी एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
इसके लिए गुड़ को पानी में गर्म करके उसका चाशनी बना लें, फिर इसमें मूंगफली या तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में फैला दें और ठंडा होने दें।
इन सभी विकल्पों से आप न केवल त्योहारों का आनंद ले सकेंगे बल्कि अपनी सेहत का भी ध्यान रख सकेंगे।