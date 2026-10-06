दिवाली पर इन विकल्पों को बनाएं मिठाई

दिवाली पर इन 5 विकल्पों को बनाएं मिठाई का हिस्सा, सेहत के लिए हैं बेहतर

लेखन अंजली 04:41 pm Oct 06, 202604:41 pm

क्या है खबर?

दिवाली पर घर को सजाने से लेकर पटाखे जलाने और लुत्फ उठाने की तरह ही इस त्योहार पर मिठाइयां बनाना और खाना भी एक अहम परंपरा है। हालांकि, इस परंपरा को निभाते हुए कई लोग सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप त्योहारों पर मिठाइयां खाने का मजा लेना चाहते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसे सेहतमंद विकल्पों के बारे में बताते हैं।