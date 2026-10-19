नाश्ते में शामिल करें ये 5 प्रकार के ढोकला, आसान हैं बनाने
क्या है खबर?
ढोकला एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता है, जो भारतीय खाने में अपनी खास जगह रखता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको 5 अलग-अलग प्रकार के ढोकला की रेसिपी बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इन सभी ढोकलों की रेसिपी सरल और झटपट तैयार हो जाने वाली है। आइए इन अनोखे ढोकलों की रेसिपी जानते हैं।
#1
कद्दू का ढोकला
कद्दू का ढोकला एक अनोखा और सेहतमंद विकल्प है।
इसे बनाने के लिए सबसे पहले कद्दू को कदूकस कर लें और फिर बेसन, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए।
तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे हरी चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।
#2
पालक का ढोकला
पालक का ढोकला सेहत के लिए अच्छा विकल्प है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।
इसके लिए पहले पालक को उबालकर पीस लें, फिर बेसन, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए।
तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।
#3
सूजी का ढोकला
सूजी का ढोकला एक आसान और झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं।
इसके लिए सूजी को दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए।
अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।
#4
खमन ढोकला
खमन ढोकला गुजरात का मशहूर व्यंजन है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए।
अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।
#5
नारियल का ढोकला
नारियल का ढोकला एक मीठा व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है।
इसके लिए पहले चावल और उड़द दाल को भिगोकर पीस लें, फिर इसमें कदूकस किया हुआ नारियल, चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए।
अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए। तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।