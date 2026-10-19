नाश्ते में शामिल करें ये 5 प्रकार के ढोकला, आसान हैं बनाने

पालक का ढोकला सेहत के लिए अच्छा विकल्प है, जिसे आप अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं।

इसके लिए पहले पालक को उबालकर पीस लें, फिर बेसन, दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इस घोल को थोड़ी देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। अब इस घोल को स्टीमर में डालकर पकाएं जब तक कि यह पूरी तरह से पक न जाए।

तैयार ढोकले पर तड़का लगाने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें।