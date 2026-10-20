आयरन की कमी से बचने के लिए नाश्ते में शामिल करें ये 5 व्यंजन, मिलेगी ताकत
क्या है खबर?
आयरन एक जरूरी खनिज है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाता है। यह खनिज ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी से खून की कमी, थकान और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इसलिए, रोजाना आयरन से भरपूर चीजें खाना जरूरी है। आइए हम आपको ऐसे 5 नाश्तों की रेसिपी बताते हैं, जो आयरन से भरपूर हैं।
#1
पालक का पराठा
पालक का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले पालक को धोकर उसे उबालें और ठंडा होने दें। अब पालक को मिक्सी में पीस लें।
फिर आटे में नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और पालक का पेस्ट मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को गूंथकर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेल लें।
इसके बाद पराठों को तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन्हें दही या अचार के साथ गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ते में बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है।
#2
मूंगफली की चटनी के साथ इडली
इडली के लिए सबसे पहले चावल और उड़द की दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब मिश्रण को थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें।
इसके बाद इडली के सांचे में थोड़ा तेल लगाकर उसमें घोल डालें, फिर सांचे को स्टीमर में रखकर इडली को भाप में पकाएं। मूंगफली की चटनी बनाकर इडली के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
यह नाश्ता स्वाद और पोषण का बेहतरीन मेल है।
#3
पालक पनीर
पालक पनीर नाश्ते के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पालक की पत्तियों को धोकर उबालें, फिर ठंडा करके मिक्सी में पीस लें।
अब पनीर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें। फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और पत्तेदार पालक डालें।
इसके बाद इसमें पनीर के टुकड़े मिलाएं और इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता आयरन और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है।
#4
चने की दाल की खिचड़ी
चने की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चने की दाल को रातभर पानी में भिगो दें, फिर चावल को धोकर 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें।
अब एक कुकर में घी गर्म करें, फिर उसमें जीरा, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और पत्तेदार पालक डालें। इसके बाद इसमें चने की दाल, चावल, नमक और पानी मिलाएं।
इसे एक सीटी आने तक पकाएं, फिर गर्मा-गर्म परोसें। यह नाश्ता जल्दी तैयार होने वाला और पौष्टिक होता है।
#5
चुकंदर का हलवा
चुकंदर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को धोकर छीलें, फिर इसे कद्दूकस कर लें। अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर डालें और इसे 10 मिनट तक पकाएं।
इसके बाद इसमें दूध, चीनी, इलायची का पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। मिश्रण गाढ़ा होने तक पकाएं, फिर गर्मा-गर्म परोसें।
यह हलवा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, जिसे खाने से आपको खून की कमी भी नहीं होगी।