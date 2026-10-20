आयरन की कमी से बचने के लिए नाश्ते

आयरन की कमी से बचने के लिए नाश्ते में शामिल करें ये 5 व्यंजन, मिलेगी ताकत

लेखन सयाली 12:10 pm Oct 20, 202612:10 pm

क्या है खबर?

आयरन एक जरूरी खनिज है, जो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाता है। यह खनिज ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करता है। आयरन की कमी से खून की कमी, थकान और इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। इसलिए, रोजाना आयरन से भरपूर चीजें खाना जरूरी है। आइए हम आपको ऐसे 5 नाश्तों की रेसिपी बताते हैं, जो आयरन से भरपूर हैं।