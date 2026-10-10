अपनी डाइट में शामिल करें करौंदा, जानिए इसके फायदे

करौंदा विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है।

विटामिन-C एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाता है और स्वस्थ रखता है।

नियमित रूप से करौंदे का सेवन करने से आप बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता का अनुभव कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।