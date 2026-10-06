सर्दियों के दौरान शरीर में पानी की कमी से जुड़े संकेत

सर्दियों के दौरान शरीर में हो सकती है पानी की कमी, इन संकेतों से लगाएं पता

लेखन अंजली 12:39 pm Oct 06, 202612:39 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में अक्सर लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और यह एक गंभीर स्थिति बन सकती है। यहां कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं।