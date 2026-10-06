सर्दियों के दौरान शरीर में हो सकती है पानी की कमी, इन संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
सर्दियों में अक्सर लोग पानी का सेवन कम कर देते हैं, लेकिन इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है। पानी की कमी तब होती है जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और यह एक गंभीर स्थिति बन सकती है। यहां कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं, जो आपको बताएंगे कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं। इन संकेतों को पहचानकर आप समय रहते जरूरी कदम उठा सकते हैं।
#1
मुंह का सूखना और थकान महसूस होना
अगर आपको मुंह में सूखापन महसूस हो तो समझ जाइए कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। पानी की कमी से मुंह में लार कम हो जाती है, जिससे यह समस्या होती है।
इसके अलावा अगर आपको थकान या कमजोरी महसूस हो तो यह भी पानी की कमी का एक संकेत हो सकता है। पानी की कमी से शरीर को ऊर्जा मिलना बंद हो जाता है, जिससे आप थका हुआ महसूस करते हैं।
#2
सिरदर्द और चक्कर आना
सिरदर्द और चक्कर आना भी पानी की कमी के आम संकेत हो सकते हैं। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो यह सिरदर्द का कारण बन सकता है।
इसके अलावा पानी की कमी से खून का दबाव भी प्रभावित हो सकता है, जिससे चक्कर आने की समस्या हो सकती है।
अगर आपको लगातार सिरदर्द या चक्कर आना महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी दिनचर्या में पानी का सेवन बढ़ाएं।
#3
त्वचा का रूखा होना और आंखों का सूखना
पानी की कमी के कारण त्वचा रूखी हो सकती है और आंखों में भी सूखापन आ सकता है।
अगर आपकी त्वचा बिना नमी वाली लग रही हो या आंखों में जलन हो रही हो तो यह भी पानी की कमी का एक संकेत हो सकता है।
इसके अलावा पानी की कमी से त्वचा की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है ताकि आपकी त्वचा हमेशा नमी भरी और चमकदार रहे।
#4
पेशाब का रंग गहरा होना
अगर आपका पेशाब गहरा पीला या भूरे रंग का हो रहा है तो यह भी पानी की कमी का एक संकेत हो सकता है। सामान्य पेशाब हल्का पीला होता है, जबकि पानी की कमी से पेशाब का रंग गहरा हो जाता है।
अगर आपका पेशाब इस प्रकार का हो रहा है तो आपको तुरंत अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि आपका शरीर हाइड्रेट हो सके।
इसके अलावा आपको नमक और खनिज युक्त पेय भी लेने चाहिए।
#5
होंठों का फटना और थूक का गाढ़ा होना
होंठों का फटना या थूक का गाढ़ा होना भी पानी की कमी के संकेत हो सकते हैं। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता तो होंठ फट जाते हैं या थूक गाढ़ा हो जाता है।
इन सभी संकेतों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है और आपको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि आप स्वस्थ रह सकें।