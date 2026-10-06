सर्दियों में ऐसे डाइट को बनाएं पौष्टिक

सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपनी डाइट को बनाएं पौष्टिक

लेखन अंजली 09:35 am Oct 06, 202609:35 am

क्या है खबर?

सर्दियों में खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना जरूरी होता है। इस मौसम में हमारा शरीर ठंड के कारण कई बदलावों से गुजरता है, जिससे हमें ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो गर्म और पौष्टिक हों। सर्दियों में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और हमें ऊर्जा दें। आइए जानते हैं कि सर्दियों में किन खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए।