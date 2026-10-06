सर्दियों में इन 5 तरीकों से अपनी डाइट को बनाएं पौष्टिक
क्या है खबर?
सर्दियों में खाने-पीने की आदतों में बदलाव करना जरूरी होता है। इस मौसम में हमारा शरीर ठंड के कारण कई बदलावों से गुजरता है, जिससे हमें ऐसे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो गर्म और पौष्टिक हों। सर्दियों में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और हमें ऊर्जा दें। आइए जानते हैं कि सर्दियों में किन खाद्य पदार्थों को डाइट में शामिल करना चाहिए और किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए।
#1
गर्म मसाले का करें इस्तेमाल
गर्म मसाले न केवल खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि सर्दियों में शरीर को गर्माहट भी देते हैं। इनमें दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल और तेजपत्ता जैसे मसाले शामिल होते हैं।
ये मसाले शरीर की सुरक्षा बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
इसके अलावा ये मसाले पेट के काम को भी सुधारते हैं और शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। इनका नियमित सेवन ठंड से लड़ने में मदद कर सकता है।
#2
अदरक और लहसुन का सेवन करें
अदरक और लहसुन दोनों ही सर्दियों में बेहद फायदेमंद होते हैं। अदरक में एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने और दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है।
लहसुन में मौजूद तत्व शरीर की सुरक्षा बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं।
अदरक और लहसुन का सेवन सर्दियों में होने वाली सामान्य समस्याओं से बचाव कर सकता है।
#3
गर्मागर्म सूप का सेवन करें
गर्मागर्म सूप ठंड के दौरान एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चाहे वह सब्जियों का सूप हो या कोई अन्य सूप, सारे ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
सब्जियों का सूप विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होता है, जबकि दाल का सूप प्रोटीन और कोलाजन प्रदान करता है, जिससे त्वचा को नमी मिलती है। इन सूप का सेवन शरीर को गर्माहट देने में मदद कर सकता है।
#4
हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, बथुआ आदि विटामिन-A, विटामिन-C और आयरन जैसे जरूरी तत्वों से भरपूर होती हैं।
ये सब्जियां हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं और त्वचा को स्वस्थ रखती हैं। इसके अलावा इनमें मौजूद फाइबर पेट के काम को भी सुधारता है।
इनका नियमित सेवन शरीर को अंदर से गर्म रखता है और ठंड के कारण होने वाली समस्याओं से बचाव कर सकता है।
#5
सूखे मेवे और बीजों का करें सेवन
सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि और बीज जैसे कद्दू के बीज, तिल आदि न केवल पौष्टिक होते हैं बल्कि इनमें स्वस्थ वसा भी होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है।
इनमें मौजूद शरीर की सुरक्षा बढ़ाने वाले गुण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इनका नियमित सेवन ठंड से लड़ने में मदद कर सकता है।
इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों से आप अपनी डाइट को सर्दियों के अनुकूल बना सकते हैं।