सर्दियों में होंठों का रूखापन दूर करने के तरीके

सर्दियों में होंठों पर नहीं होगी रूखापन, बस आजमाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 10:59 am Oct 07, 202610:59 am

क्या है खबर?

सर्दियों में ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण होंठों की नाजुक त्वचा पर सबसे अधिक असर पड़ता है। इस मौसम में होंठों पर रूखापन, फटने और छिलने की समस्या होना आम है। हालांकि, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने होंठों को इस समस्या से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने होंठों को सर्दियों के मौसम में भी मुलायम और स्वस्थ रख सकते हैं।