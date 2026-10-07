सर्दियों में होंठों पर नहीं होगी रूखापन, बस आजमाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
सर्दियों में ठंडी हवाएं और कम नमी के कारण होंठों की नाजुक त्वचा पर सबसे अधिक असर पड़ता है। इस मौसम में होंठों पर रूखापन, फटने और छिलने की समस्या होना आम है। हालांकि, कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने होंठों को इस समस्या से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने होंठों को सर्दियों के मौसम में भी मुलायम और स्वस्थ रख सकते हैं।
#1
लिप स्क्रब से करें साफ-सफाई
होंठों की मृत त्वचा को हटाने के लिए लिप स्क्रब का इस्तेमाल करें।
इसके लिए आप चीनी और शहद का मिश्रण बना सकते हैं या फिर बाजार से भी लिप स्क्रब खरीद सकते हैं।
लिप स्क्रब को हल्के हाथों से अपने होंठों पर लगाएं और उन्हें कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। इससे आपके होंठ मुलायम और स्वस्थ रहेंगे। यह नियमित रूप से करना फायदेमंद होता है।
#2
लिप बाम का करें इस्तेमाल
लिप बाम होंठों को नमी प्रदान करता है और उन्हें सूखने से बचाता है।
बाजार में कई तरह के लिप बाम उपलब्ध हैं, लेकिन प्राकृतिक चीजों वाले लिप बाम का चयन करें, जिसमें कोई हानिकारक रसायन न हो।
सोया, नारियल का तेल, शिया बटर, जैतून का तेल और एलोवेरा युक्त लिप बाम होंठों को नमी देने में मदद कर सकते हैं।
यह आपके होंठों को सुरक्षित और मुलायम बनाए रखता है।
#3
पानी पिएं और हाइड्रेटेड रहें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जिससे आपके होंठ भी स्वस्थ रहते हैं।
सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और होंठ सूख जाते हैं।
दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें और फलों का रस भी शामिल करें। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और होंठ भी स्वस्थ रहेंगे।
#4
धूप से बचाएं
सूरज की किरणें होंठों पर भी बुरा असर डाल सकती हैं, इसलिए जब भी बाहर जाएं तो अपने होंठों पर सनस्क्रीन वाले लिप बाम लगाएं। यह न केवल धूप से बल्कि धूल-मिट्टी से भी बचाएगा।
अगर आप धूप में ज्यादा समय बिताते हैं तो हर 2 घंटे बाद अपने होंठों पर लिप बाम लगाएं। इससे आपके होंठ सुरक्षित रहेंगे और सूखेंगे भी नहीं। यह आपके होंठों को सुरक्षित रखने का अच्छा तरीका है।
#5
सही खान-पान और आराम
सही खान-पान और अच्छी नींद लेना भी होंठों की देखभाल के लिए जरूरी है। विटामिन-C और विटामिन-E वाले आहार का सेवन करें क्योंकि ये पोषक तत्व होंठों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा पर्याप्त नींद लें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और आपका चेहरा ताजगी से भरा रहे।
इन उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने होंठों को स्वस्थ और खूबसूरत बना सकते हैं।