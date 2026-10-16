फोटोग्राफी के जरिए बढ़ाएं ध्यान केंद्रित करने की क्षमता

रोजमर्रा की जिंदगी में फोटोग्राफी के जरिए बढ़ सकती है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता

लेखन अंजली 05:12 pm Oct 16, 202605:12 pm

क्या है खबर?

फोटोग्राफी केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी बढ़ा सकती है। जब हम किसी तस्वीर को खींचने के लिए पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो हमारा मन वर्तमान पल में रहता है। इससे न केवल हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे फोटोग्राफी के जरिए ध्यान केंद्रित करने की आदत डाली जा सकती है।