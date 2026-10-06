सर्दियों में ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं तो आजमाएं ये 5 टिप्स

ठंड के मौसम में ऑफिस में काम करते समय गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऊनी स्वेटर या जैकेट पहनें जो आपको गर्म रखे और ठंड से बचाए। इसके अलावा हाथों और पैरों को भी गर्म रखने के लिए दस्ताने और मोजे पहनें।

अगर आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अपने हाथों को गर्म रखने के लिए ऊनी दस्ताने पहन सकते हैं। इससे आप ठंड से सुरक्षित रहेंगे और काम करने में भी आराम महसूस करेंगे।