सर्दियों में ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं तो आजमाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
ठंड के मौसम में ऑफिस में ज्यादा देर तक बैठकर काम करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप इस मौसम में भी अपनी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप ठंड के मौसम में भी आरामदायक और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप ऑफिस में काम करते समय ठंड से बच सकते हैं।
#1
हीटर का करें उपयोग
अगर आप अपने ऑफिस में ठंड से बचने के लिए हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसे अपने पैरों के पास रखें ताकि गर्माहट सीधे आपके शरीर को मिले और आप ठंड से बच सकें।
इसके अलावा अपने हाथों को भी गर्म रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप लंबे समय तक आरामदायक महसूस करेंगे और आपकी काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
#2
गर्म कपड़े पहनें
ठंड के मौसम में ऑफिस में काम करते समय गर्म कपड़े पहनना बहुत जरूरी है। ऊनी स्वेटर या जैकेट पहनें जो आपको गर्म रखे और ठंड से बचाए। इसके अलावा हाथों और पैरों को भी गर्म रखने के लिए दस्ताने और मोजे पहनें।
अगर आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करते हैं तो अपने हाथों को गर्म रखने के लिए ऊनी दस्ताने पहन सकते हैं। इससे आप ठंड से सुरक्षित रहेंगे और काम करने में भी आराम महसूस करेंगे।
#3
गर्म पेय पिएं
गर्म पेय जैसे चाय, कॉफी या गर्म चॉकलेट पीने से न केवल आपका मन हल्का होगा बल्कि आपके शरीर को भी अंदरूनी गर्माहट मिलेगी।
ये पेय आपके शरीर को ठंड से बचाने में मदद करेंगे और आपको ताजगी का अनुभव देंगे। आप चाहें तो हर्बल चाय या अदरक वाली चाय भी पी सकते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है।
इसके अलावा गर्म पेय पीने से आपका मन भी हल्का रहेगा और आप अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे।
#4
ब्रेक लें और चलें-फिरें
लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हर 30 मिनट बाद थोड़ा ब्रेक लें और कुछ मिनट के लिए टहलें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें। इससे आपकी मांसपेशियां सक्रिय रहेंगी और आपको थकान महसूस नहीं होगी।
आप चाहें तो कुछ हल्के-फुल्के योगासन भी कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर लचीला रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। यह आदत आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।
#5
सही रोशनी का करें चयन
अपने डेस्क पर सही रोशनी का ध्यान रखें ताकि आपकी आंखों पर ज्यादा दबाव न पड़े।
प्राकृतिक रोशनी सबसे अच्छी होती है, लेकिन अगर वह उपलब्ध न हो तो हल्की पीली रोशनी वाला लैंप इस्तेमाल करें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे।
इस तरह आप इन सरल उपायों को अपनाकर ठंड के मौसम में भी ऑफिस में आरामदायक और प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।