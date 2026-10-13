कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

कॉन्टैक्ट लेंस को सही से लगाने और हटाने के लिए हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोकर साफ रखें, फिर लेंस को लगाएं या हटाएं।

इसके अलावा लेंस रखने के लिए एक साफ डिब्बे का उपयोग करें और उसे नियमित रूप से साफ करें। इससे आपकी आंखें संक्रमण से बच सकती हैं और आपकी दृष्टि भी सही बनी रहती है।

साफ हाथों से ही आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं।