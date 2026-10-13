कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
क्या है खबर?
आंखों की दृष्टि को सुधारने और खूबसूरत दिखाने के लिए कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं। हालांकि, कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोगों को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि उनकी आंखें स्वस्थ बनी रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करने से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों की आंखों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनकी नजर भी प्रभावित हो सकती है।
#1
हाथों को साफ रखें
कॉन्टैक्ट लेंस को सही से लगाने और हटाने के लिए हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोकर साफ रखें, फिर लेंस को लगाएं या हटाएं।
इसके अलावा लेंस रखने के लिए एक साफ डिब्बे का उपयोग करें और उसे नियमित रूप से साफ करें। इससे आपकी आंखें संक्रमण से बच सकती हैं और आपकी दृष्टि भी सही बनी रहती है।
साफ हाथों से ही आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं।
#2
लेंस को सही तरीके से रखें
लेंस को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने लेंस को उनके विशेष डिब्बे में रखें और ध्यान दें कि डिब्बा साफ हो।
अगर आप एक बार इस्तेमाल करने वाले लेंस का उपयोग करते हैं तो उन्हें निर्धारित समय के बाद बदल दें।
इसके अलावा अगर आप फिर से उपयोग करने वाले लेंस का उपयोग करते हैं तो उन्हें साफ पानी या लेंस के घोल से धोकर ही रखें। इससे आपके लेंस सुरक्षित रहेंगे।
#3
समय-समय पर आराम दें
लगातार लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आपकी आंखें थकी हुई महसूस कर सकती हैं। इसलिए उन्हें हर 4-5 घंटे बाद निकालकर थोड़ी देर आराम दें। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा और उनमें सूजन या जलन नहीं होगी।
इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आपकी आंखें ज्यादा थकी हुई हैं या उनमें जलन हो रही है तो तुरंत लेंस निकाल दें और उन्हें साफ करके रखें। इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी।
#4
आई ड्रॉप्स का करें इस्तेमाल
कभी-कभी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से आंखों में सूखापन महसूस हो सकता है। इससे राहत पाने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें।
ये ड्रॉप्स आपकी आंखों को नमी प्रदान करेंगे और सूखापन दूर करेंगे।
इसके अलावा आई ड्रॉप्स का नियमित उपयोग आपकी आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ध्यान रखें कि ड्रॉप्स का उपयोग करते समय हाथ साफ हो और ड्रॉप्स की बोतल भी साफ हो।
#5
नियमित जांच कराएं
अपनी आंखों की नियमित जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का समय पर पता चल सके। डॉक्टर द्वारा बताए गए समय पर जांच कराने से आप अपनी आंखों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं।
इसके अलावा डॉक्टर की सलाह अनुसार लेंस का चयन करें और उनकी देखभाल पर ध्यान दें।
इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण आदतों को अपनाकर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के दौरान सुरक्षित रह सकते हैं और अपनी दृष्टि को बेहतर बना सकते हैं।