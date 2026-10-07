ठंडे मौसम में यात्रा करने वाले हैं तो अपनाएं ये 5 टिप्स, यात्रा बनेगी आरामदायक

परतों में कपड़े पहनना एक अच्छा तरीका है, जिससे आप ठंडे मौसम में आरामदायक रह सकते हैं।

इसके लिए हल्के-हल्के कपड़ों की कई परतें पहनें, जैसे कि टी-शर्ट, स्वेटर और जैकेट। इससे आप जरूरत पड़ने पर किसी भी परत को उतार सकते हैं या पहन सकते हैं।

परतों में कपड़े पहनने से आपका शरीर गर्म रहेगा और आप आसानी से तापमान के बदलाव को सहन कर पाएंगे। इसके अलावा यह तरीका आपको स्टाइलिश लुक भी दे सकता है।