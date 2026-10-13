दिल का दौरा पड़ने का संकेत मिलते करें काम

दिल का दौरा पड़ने का संकेत मिले तो तुरंत करें ये काम

लेखन अंजली 12:57 pm Oct 13, 202612:57 pm

क्या है खबर?

दिल का दौरा एक गंभीर समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना और सही समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ने का आभास हो तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम सुझाव देंगे, जिनसे आप किसी की जान बचा सकते हैं और उन्हें सही समय पर चिकित्सा सहायता दिला सकते हैं।