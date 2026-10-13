दिल का दौरा पड़ने का संकेत मिले तो तुरंत करें ये काम
क्या है खबर?
दिल का दौरा एक गंभीर समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना और सही समय पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को दिल का दौरा पड़ने का आभास हो तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ अहम सुझाव देंगे, जिनसे आप किसी की जान बचा सकते हैं और उन्हें सही समय पर चिकित्सा सहायता दिला सकते हैं।
#1
घबराहट महसूस हो तो शांत रहें और गहरी सांस लें
अगर किसी को दिल का दौरा पड़ने का आभास हो रहा है तो सबसे पहले घबराने की बजाय शांत रहने की कोशिश करें।
घबराहट से स्थिति और बिगड़ सकती है। गहरी सांस लें और धीरे-धीरे सांस छोड़ें। इससे दिल की धड़कन कम होगी और शरीर को आराम मिलेगा।
इसके अलावा मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं ताकि वह आराम से सांस ले सके। यह कदम दिल की धड़कन को स्थिर करने में मदद करेगा और स्थिति को बेहतर बनाएगा।
#2
तुरंत एंबुलेंस बुलाएं
अगर किसी को दिल का दौरा पड़ने का आभास हो रहा है तो तुरंत एंबुलेंस बुलाएं ताकि मरीज को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाया जा सके। एंबुलेंस आने तक मरीज को आरामदायक स्थिति में रखें और उसे शांत रहने दें।
इसके साथ ही अगर संभव हो तो मरीज को ऑक्सीजन मास्क दें और उसे पानी न पिलाएं। इससे उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है और उसे सही समय पर चिकित्सा सहायता मिल सकती है।
#3
CPR का करें उपयोग
अगर मरीज बेहोश हो गया है और उसकी सांस नहीं चल रही है तो CPR करना जरूरी है।
इसके लिए मरीज को पीठ के बल लिटाएं और छाती पर तेज-तेज दबाव डालें। इससे दिल की धड़कन फिर से शुरू हो सकती है।
CPR करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि मरीज की सांस नहीं चल रही है और उसकी नब्ज जांच लें। सही तरीके से CPR करने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।
#4
डॉक्टर की सलाह लें
अगर आपको लगता है कि किसी को दिल का दौरा हुआ है तो खुद से कोई निर्णय न लें बल्कि डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह पर ही आगे की कार्रवाई करें ताकि मरीज की जान बचाई जा सके।
इन सभी टिप्स को ध्यान में रखकर आप किसी की जान बचा सकते हैं और उसे सही समय पर चिकित्सा सहायता दिला सकते हैं। याद रखें कि हर सेकंड अहम होता है।