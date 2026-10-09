किसी को चोकिंग हो जाए तो न करें ये 5 गलतियां, जानें सही तरीका
क्या है खबर?
खाने-पीने के दौरान चोकिंग होना एक गंभीर स्थिति हो सकती है, जिससे जान भी जा सकती है। यह स्थिति तब होती है जब किसी चीज के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहें और उसे खांसने दें। अगर वह खांस न सके तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस लेख में बताए गए तरीके अपनाएं ताकि स्थिति को संभाला जा सके।
#1
पानी न दें
अगर किसी को चोकिंग हो गई है तो उसे पानी न दें। पानी पीने से गले में फंसी हुई चीज़ और अंदर जा सकती है।
इसके बजाय व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहें और उसे खांसने दें ताकि वह खुद ही समस्या को हल कर सके।
अगर वह खांसने में असफल हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या एंबुलेंस बुलाएं। इससे व्यक्ति की जान बच सकती है और स्थिति को संभाला जा सकता है।
#2
खुद से न करें इलाज
चोकिंग की स्थिति में खुद से इलाज करने की कोशिश न करें, जैसे कि पीठ थपथपाना या कूल्हे के पीछे से धक्का देना आदि तरीके उतने प्रभावी नहीं होते जितना कि आप सोचते हैं।
इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। बेहतर होगा कि आप तुरंत डॉक्टर या एंबुलेंस बुलाएं और विशेषज्ञ मदद लें।
इससे समस्या को सही तरीके से हल किया जा सकता है और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
#3
शांत रहें और स्थिति को समझें
जब किसी व्यक्ति को चोकिंग हो जाए तो सबसे पहले खुद शांत रहें और स्थिति को समझें। घबराने की बजाय धैर्य रखें ताकि सही निर्णय लिया जा सके।
अगर आप घबराएंगे तो आपकी प्रतिक्रिया गलत हो सकती है और समस्या बढ़ सकती है।
शांत रहकर आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। इससे आप स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और व्यक्ति की जान बचा सकते हैं।
#4
डॉक्टर से संपर्क करें
अगर चोकिंग की समस्या तुरंत हल न हो रही हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। एंबुलेंस बुलाएं या किसी नजदीकी अस्पताल ले जाएं जहां विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हों।
वहां पर उन्हें सही इलाज मिलेगा जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है। इस दौरान खुद से इलाज करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है।
सही समय पर चिकित्सा सहायता लेने से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है।
#5
आपातकालीन सेवाओं का करें इंतजार
अगर आपने एंबुलेंस बुला दी हो और वह आने में समय लगे तो उस व्यक्ति को होश में रखने की कोशिश करें। उसे शांत रखें और लगातार उससे बात करते रहें ताकि वह घबराए नहीं।
अगर संभव हो तो उसे थोड़ा आरामदायक स्थिति में बिठाएं। इससे उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है और उसकी जान बचाई जा सकती है।
इन तरीकों को अपनाकर आप चोकिंग की स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं।