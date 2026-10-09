किसी को चोकिंग हो जाए तो न करें ये 5 गलतियां, जानें सही तरीका

अगर किसी को चोकिंग हो गई है तो उसे पानी न दें। पानी पीने से गले में फंसी हुई चीज़ और अंदर जा सकती है।

इसके बजाय व्यक्ति को शांत रहने के लिए कहें और उसे खांसने दें ताकि वह खुद ही समस्या को हल कर सके।

अगर वह खांसने में असफल हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या एंबुलेंस बुलाएं। इससे व्यक्ति की जान बच सकती है और स्थिति को संभाला जा सकता है।