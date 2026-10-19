बाथ टॉवल को धोने का तरीका

बाथ टॉवल को कितनी बार धोना चाहिए? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें

लेखन अंजली 10:25 am Oct 19, 202610:25 am

क्या है खबर?

बाथ टॉवल को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गीला टॉवल बैक्टीरिया के लिए आमंत्रण देने जैसा होता है। हालांकि, इसे कितनी बार धोना चाहिए और किस तरह से सुखाना चाहिए, इस बारे में कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा गीले तौलिये को बाथरूम में लटकाने से भी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि बाथ टॉवल को कितनी बार धोना चाहिए और इसे किस तरह से सुखाना चाहिए।