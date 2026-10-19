बाथ टॉवल को कितनी बार धोना चाहिए? जानिए इससे जुड़ी जरूरी बातें
क्या है खबर?
बाथ टॉवल को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गीला टॉवल बैक्टीरिया के लिए आमंत्रण देने जैसा होता है। हालांकि, इसे कितनी बार धोना चाहिए और किस तरह से सुखाना चाहिए, इस बारे में कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती है। इसके अलावा गीले तौलिये को बाथरूम में लटकाने से भी नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं कि बाथ टॉवल को कितनी बार धोना चाहिए और इसे किस तरह से सुखाना चाहिए।
#1
हफ्ते में एक बार धोएं बाथ टॉवल
बाथ टॉवल को हफ्ते में एक बार धोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं और तौलिए की गंध दूर होती है।
अगर आपके बाथरूम में नमी बहुत ज्यादा होती है तो बाथ टॉवल को 3 से 4 दिन में धो लें।
इसके अलावा बाथरूम में गीला तौलिए लटकाने से बचें क्योंकि इससे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और तौलिए की गंध खराब हो जाती है।
#2
गर्म पानी का उपयोग न करें
बाथ टॉवल को धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें क्योंकि इससे तौलिए का कपड़ा खराब हो सकता है। हमेशा ठंडे या हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें।
ठंडा पानी बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है और तौलिए की उम्र बढ़ाता है।
इसके अलावा ठंडे पानी से धोने से तौलिए का आकार भी बना रहता है और वह जल्दी सूखता भी है। गर्म पानी से तौलिए की चमक भी फीकी पड़ सकती है।
#3
सुखाने का तरीका भी है जरूरी
बाथ टॉवल को धोने के बाद उसे सही तरीके से सुखाना भी जरूरी है। गीला तौलिए को कभी भी मुड़ी हुई अवस्था में न रखें क्योंकि इससे बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
हमेशा तौलिए को फैला कर सुखाएं ताकि हवा अच्छी तरह से उसे सूखा सके।
अगर संभव हो तो धूप में सुखाना सबसे अच्छा रहता है क्योंकि धूप में प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और तौलिए की बदबू भी दूर होती है।
#4
स्टोर करने का सही तरीका
सुखाने के बाद बाथ टॉवल को स्टोर करना भी जरूरी है। तौलिए को हमेशा सूखे स्थान पर रखें ताकि उसमें नमी न रहे और बैक्टीरिया न पनप सकें।
तौलिए को लटकाकर रखने वाले हुक्स या रैक का इस्तेमाल करें ताकि वह हवा लग सके और जल्दी सूखा रहे।
अगर आप इन सरल तरीकों का पालन करेंगे तो आपका बाथरूम हमेशा साफ-सुथरा रहेगा और आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा।