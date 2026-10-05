लद्दाख में तैनात मिलिट्री कुत्तों की ट्रेनिंग (तस्वीर: एक्स/@ANI)

लद्दाख की 14,000 फीट ऊंचाई सहने के लिए कैसे होती है मिलिट्री कुत्तों की ट्रेनिंग?

लेखन सयाली 05:54 pm Oct 05, 202605:54 pm

क्या है खबर?

भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) ने लद्दाख सीमा पर निगरानी और सुरक्षा अभियानों के लिए प्रशिक्षित हिमालयी कुत्तों को तैनात किया है। इनमें न केवल विदेशी, बल्कि बखर्वाल और तिब्बती मैस्टिफ जैसी देसी नस्लें भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) के संवेदनशील पोस्ट पर इन्हें तैनात किया गया है, जो 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इन कुत्तों की ट्रेनिंग कैसे होती है?