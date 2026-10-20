दिवाली मनाने के लिए भारत की इन 5 जगहों का चुनें रुख, मजा हो जाएगा दोगुना

दिवाली के बारे में बात करते समय सबसे पहले जो जगह दिमाग में आती है, वह भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। इस अवसर पर हस्तनिर्मित आभूषणों, रोशनी और रंगीन कागज के इस्तेमाल से शहर को बेहतरीन रूप से सजाया जाता है।

इसके अलावा भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग सरयू नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं और लालटेन जलाते हैं। साथ ही महिलाएं दीये जलाती हैं और उन्हें एक सुंदर समारोह में नदी तक ले जाती हैं।