मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक फ्रिस्बी

मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक है फ्रिस्बी, जानिए कैसे

लेखन अंजली 01:02 pm Oct 10, 202601:02 pm

क्या है खबर?

फ्रिस्बी एक ऐसा खेल है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकता है। यह खेल दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का एक मजेदार तरीका है। इसके अलावा फ्रिस्बी खेलने से तनाव कम होता है और मनोबल बढ़ता है। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे फ्रिस्बी खेलने से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल करें।