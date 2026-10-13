सिरदर्द का बार-बार होना हो सकता है खतरनाक, जानिए इसके 5 कारण

शरीर में पानी की कमी होने पर प्यास की समस्या हो सकती है, जिससे सिरदर्द हो सकता है। पानी शरीर के सभी कार्यों के लिए जरूरी है और इसकी कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं।

इसलिए रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी की कमी से सिर में सूजन भी पैदा हो सकती है, जिससे दर्द हो सकता है।

इसके अलावा सही मात्रा में पानी पीने से शरीर के हानिकारक तत्व भी बाहर निकलते हैं।