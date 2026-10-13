ऑफिस के लिए कपड़े आयरन करते समय अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, जल्द हो जाएगा काम
क्या है खबर?
ऑफिस के लिए तैयार होने में अक्सर समय लग जाता है, खासकर जब बात कपड़ों को प्रेस करने की आती है। अगर आपके पास सुबह-सुबह जल्दी उठने का समय नहीं है तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम की साबित हो सकती हैं। इनसे आप अपने कपड़ों को जल्दी और आसानी से प्रेस कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। आइए इन स्मार्ट टिप्स के बारे में जानते हैं।
#1
भाप वाली प्रेस का इस्तेमाल करें
भाप वाली प्रेस का इस्तेमाल करने से कपड़ों की जिद्दी सिलवटें आसानी से हटाई जा सकती हैं। भाप कपड़ों के रेशों को ढीला कर देती है, जिससे सिलवटें आसानी से निकल जाती हैं।
भाप वाली प्रेस का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि प्रेस ज्यादा गर्म न हो।
इसके अलावा कपड़ों को हल्का गीला करने के लिए स्प्रे बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी सिलवटें हटाने में मदद मिलेगी।
#2
सही तापमान पर सेट करें प्रेस
अलग-अलग प्रकार के कपड़ों के लिए अलग-अलग तापमान की जरूरत होती है। सूती कपड़ों के लिए ज्यादा तापमान चाहिए जबकि नाजुक कपड़ों के लिए कम तापमान अच्छा रहता है।
प्रेस को सही तापमान पर सेट करने से न केवल आपका समय बचेगा बल्कि कपड़े भी अच्छी तरह प्रेस होंगे। इससे कपड़ों की सिलवटें आसानी से निकलती हैं और वे जलते भी नहीं हैं।
सही तापमान पर प्रेस करने से आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा।
#3
पानी का छिड़काव करें
कपड़ों पर पानी का छिड़काव करने से सिलवटें आसानी से निकलती हैं और प्रेस करने में भी कम समय लगता है। आप स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रेस में मौजूद पानी के कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं।
इससे कपड़े जल्दी और अच्छे से प्रेस होंगे। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न छिड़के क्योंकि इससे कपड़े गीले हो सकते हैं।
सही मात्रा में पानी का छिड़काव करने से आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा।
#4
प्रेस बोर्ड का सही उपयोग करें
प्रेस बोर्ड का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसे सही ऊंचाई पर सेट करें ताकि आपको झुककर काम न करना पड़े और आपकी पीठ पर दबाव न पड़े।
इसके अलावा बोर्ड पर कपड़ों को अच्छे से फैलाकर प्रेस करें ताकि कोई सिलवट बची न रहे।
इस तरह आप इन स्मार्ट टिप्स को अपनाकर अपने ऑफिस के कपड़ों को जल्दी और आसानी से प्रेस कर सकते हैं।