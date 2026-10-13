ऑफिस के लिए कपड़े आयरन करते समय अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स, जल्द हो जाएगा काम

कपड़ों पर पानी का छिड़काव करने से सिलवटें आसानी से निकलती हैं और प्रेस करने में भी कम समय लगता है। आप स्प्रे बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रेस में मौजूद पानी के कंटेनर का उपयोग कर सकते हैं।

इससे कपड़े जल्दी और अच्छे से प्रेस होंगे। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न छिड़के क्योंकि इससे कपड़े गीले हो सकते हैं।

सही मात्रा में पानी का छिड़काव करने से आपका काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा।