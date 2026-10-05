गर्मियों के कपड़ों को सर्दियों में स्टोर करने से पहले अपनाएं ये 5 टिप्स

नैफ्थलीन की गोलियां कीटाणुओं और कीड़े-मकोड़ों से बचाने में मदद करती हैं। इन्हें अपने कपड़ों के आस-पास रखें ताकि वे सुरक्षित रहें। हालांकि, इन्हें सीधे कपड़ों पर न रखें क्योंकि इससे बदबू हो सकती है।

आप इन्हें कपड़ों के थैलों या डिब्बों में रख सकते हैं। इससे न केवल कपड़े सुरक्षित रहते हैं बल्कि उनकी खुशबू भी बनी रहती है।

नैफ्थलीन की गोलियां लंबे समय तक असरदार रहती हैं, जिससे आपके कपड़े सुरक्षित और ताजगी महसूस कराते हैं।