गर्मियों के कपड़ों को सर्दियों में स्टोर करने से पहले अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
गर्मियों के कपड़े सर्दियों के दौरान अलमारी में जगह घेर सकते हैं। इसलिए सर्दियों के लिए कपड़े स्टोर करना एक अच्छा विचार है। इससे न केवल आपकी अलमारी व्यवस्थित रहती है, बल्कि आप अपने गर्मियों के कपड़ों को सुरक्षित भी रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने गर्मियों के कपड़ों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं।
#1
कपड़ों को साफ करें
गर्मियों के कपड़ों को स्टोर करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धो लें। इससे किसी भी तरह की गंदगी या दाग हट जाएंगे और कपड़े ताजगी महसूस कराएंगे।
इसके लिए हल्के साबुन का उपयोग करें और ठंडे पानी में धोएं। ध्यान रखें कि कपड़े पूरी तरह से सूखे हों ताकि नमी से फफूंदी न लगे। इसके बाद कपड़ों को अलमारी में स्टोर करें।
#2
सही तरीके से मोड़ें
कपड़ों को स्टोर करने का सही तरीका चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप कपड़ों को मोड़कर या लटका कर स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपके पास जगह कम है तो कपड़ों को मोड़कर रखना बेहतर रहेगा। इससे न केवल जगह बचती है बल्कि कपड़े भी अच्छे रहते हैं।
इसके लिए आप कपड़ों को हल्के हाथों से मोड़ें और ध्यान दें कि कोई सिलाई या बटन टूटे नहीं। इससे कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहेंगे।
#3
प्लास्टिक थैलों का उपयोग न करें
प्लास्टिक के थैलों में कपड़े स्टोर करना सही नहीं होता क्योंकि उनमें हवा नहीं लगती और फफूंदी लगने का खतरा रहता है।
इसके बजाय आप कपड़ों को सूती थैलों या डिब्बों में रखें ताकि उनमें हवा आ सके और फफूंदी न लगे। सूती थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। इन्हें धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसके अलावा सूती थैलों में कपड़ों की खुशबू भी बनी रहती है।
#4
नैफ्थलीन की गोलियों का करें इस्तेमाल
नैफ्थलीन की गोलियां कीटाणुओं और कीड़े-मकोड़ों से बचाने में मदद करती हैं। इन्हें अपने कपड़ों के आस-पास रखें ताकि वे सुरक्षित रहें। हालांकि, इन्हें सीधे कपड़ों पर न रखें क्योंकि इससे बदबू हो सकती है।
आप इन्हें कपड़ों के थैलों या डिब्बों में रख सकते हैं। इससे न केवल कपड़े सुरक्षित रहते हैं बल्कि उनकी खुशबू भी बनी रहती है।
नैफ्थलीन की गोलियां लंबे समय तक असरदार रहती हैं, जिससे आपके कपड़े सुरक्षित और ताजगी महसूस कराते हैं।
#5
नियमित जांच करें
अपने स्टोर किए गए कपड़ों की नियमित जांच करना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की समस्या समय पर हल हो सके। अगर आपको किसी तरह की फफूंदी या नुकसान दिखे तो तुरंत कार्रवाई करें जैसे कि उन्हें धूप दिखाना या फिर फिर से धोना।
इस प्रकार इन सरल लेकिन असरदार तरीकों की मदद से आप अपने गर्मियों वाले कपड़ों को सही तरीके से स्टोर कर सकते हैं जिससे वे लंबे समय तक अच्छे बने रहें।