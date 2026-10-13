थाई मिर्च को गमले में उगाने के लिए अपनाएं ये तरीका, मिलेगा भरपूर उत्पादन

थाई मिर्च के पौधों को अच्छे से बढ़ने के लिए धूप की जरूरत होती है। इसलिए उन्हें ऐसी जगह रखें जहां उन्हें रोजाना 5-6 घंटे धूप मिले।

अगर पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी तो उसके फल अच्छे नहीं आएंगे।

आप सुबह या शाम के समय उन्हें बाहर निकाल सकते हैं ताकि उन्हें सही मात्रा में धूप मिल सके। ध्यान रखें कि तेज धूप सीधे पौधे पर न पड़े, इसलिए उन पर हल्का पानी छिड़कते रहें।